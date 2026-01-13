Писателят Крейг Силви е обвинен в престъпления, свързани с експлоатация на деца в интернет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Награждаваният австралийски автор Крейг Силви се яви в съда, обвинен в притежание и разпространение на материали, свързани с експлоатация на деца, съобщава Би Би Си.

Силви, най-известен с романа си Jasper Jones, беше арестуван в понеделник, след като полицията нахлу в дома му в Пърт, Австралия. Полицията твърди, че при пристигането й той е бил в активна връзка с други лица, занимаващи се с експлоатация на деца в интернет.

Крейг Силви, 43-годишен баща на три деца, не се призна за виновен по време на явяването си пред съда във Фримантъл във вторник и беше освободен под гаранция.

Романът Jasper Jones се счита за австралийска класика. Продаден е в над половин милион екземпляра, често се изучава в училищата и през 2017 г. е екранизиран с Тони Колет в главната роля.

Книгата спечели наградата „Книга на годината“ на Австралийските литературни награди и беше номинирана за Международните литературни награди – Дъблин и литературната награда „Майлс Франклин“, пише БТА.

Друга негова книга, романът Runt от 2022 г., също беше екранизирана с участието на Селесте Барбър.

Продължението, Runt and the Diabolical Dognapping, беше пуснато в края на миналата година и стана най-продаваната детска книга в Австралия според издателя й Allen & Unwin.

Крейг Силви ще се яви отново в съда на 10 февруари.