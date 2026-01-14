Новите в Народния театър – Дарина Радева и Александра Свиленова официално в трупата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дъщерята на президента вече играе в 4 спектакъла

В четири спектакъла на Народния театър “Иван Вазов” играе младата актриса Дарина Радева и вече официално е част от трупата. Доскоро тя не беше вписана в сайта на театъра, но вече името ѝ фигурира до останалите актьори.

Дъщерята на президента Румен Радев се дипломира в НАТФИЗ през 2024 г. в класа на проф. Пенко Господинов. Още преди официално да стане актриса, тя дебютира на камерната сцена на Народния театър в представлението “Елементарните частици”, където си партнира с Теодора Духовникова. Впрочем той стана първият BG спектакъл с марка за качество “Просперо Ню”.

Впоследствие Дарина Радева се присъедини към постановката “Пиано в тревата”, като замени актрисата Ева Данаилова.

На мястото на Радина Боршош, която стана майка съвсем наскоро, младата актриса играе и в спектакъла “Идеалният мъж”. Партнира си с Владимир Карамазов и Юлиан Вергов. Дебютът ѝ на Голяма сцена бе миналата година в “Розенкранц и Гилденстерн са мъртви”. Александра Свиленова в спектакъла “Театър” Снимка: Народен театър

Другото младо попълнение в трупата на театъра е Александра Свиленова, която зрителите познават с ролята на Лита във филма “Гунди – легенда за любовта”.

Младата актриса завърши НАТФИЗ миналата година в класа на проф. Ивайло Христов. Тя се присъедини към Народния театър с представлението “Театър” на режисьора Бойка Велкова. През този сезон играе вече и в “О, ти, която и да си...”.