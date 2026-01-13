Какво искат да ни кажат дърветата - Красимир Терзиев показва в изложба

Продиктувана от екологични тревоги, от мисъл за това как възприемаме средата около нас, природата. Така художникът Красимир Терзиев описва новата си самостоятелна изложба "Реконструкции на предстоящето II". В нея основен елемент е дървото, а специални камери, закрепени към клоните, показват движенията и ритъма им.

Изложбата включва скулптури, обекти и многоканална видео инсталация, създадени за пространството на галерията в "Топлоцентрала". А какво е отношението на човека към природата е основният въпрос, който подтиква авторът да подреди експозицията.

"Какви начини за конструкция, деконструкция или реконструкция използваме спрямо тази среда. Изложбата се състои от няколко обекта - живописни, скулптури, рисунки, а в центъра е видеоинсталация. Използвам различни медии, защото със своята специфика, време, пространство, може да допринесат за размислите по определени въпроси. Видеоинсталацията е продължение на мои търсения от доста години вече, опит за произвеждане на движещ се образ", разказва авторът пред "24 часа". Част от изложбата "Реконструкции на предстоящето II" Снимки: "Топлоцентрала"

По думите му винаги във видеоинсталациите има разкази от човешка перспектива, а на него му е интересно да ги представи от перспективата от дърветата. "Това е продиктувано от моите дългогодишни интереси, които обръщат внимание на динамиката на самите обекти, а не антропоцентричната перспектива", обяснява Терзиев.

Интересното заглавие „Реконструкции на предстоящето II" е точно в стила на художника, който често изследва времето. Негова е инсталацията „Между миналото, което е напът да се случи, и бъдещето, което вече е било" на мястото на бившия Мавзолей в Градската градина в София. В работата си той различни медии, като видео/филм, фотография, живопис/рисунка и текст, поставяйки под въпрос границите между реалност и фикция. Дърветата са основен акцент в "Реконструкции на предстоящето II" Снимки: "Топлоцентрала"