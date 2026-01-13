Какво искат да ни кажат дърветата - Красимир Терзиев показва в изложба

Продиктувана от екологични тревоги, от мисъл за това как възприемаме средата около нас, природата. Така художникът Красимир Терзиев описва новата си самостоятелна изложба "Реконструкции на предстоящето II". В нея основен елемент е дървото, а специални камери, закрепени към клоните, показват движенията и ритъма им.
Изложбата включва скулптури, обекти и многоканална видео инсталация, създадени за пространството на галерията в "Топлоцентрала". А какво е отношението на човека към природата е основният въпрос, който подтиква авторът да подреди експозицията.
"Какви начини за конструкция, деконструкция или реконструкция използваме спрямо тази среда. Изложбата се състои от няколко обекта - живописни, скулптури, рисунки, а в центъра е видеоинсталация. Използвам различни медии, защото със своята специфика, време, пространство, може да допринесат за размислите по определени въпроси. Видеоинсталацията е продължение на мои търсения от доста години вече, опит за произвеждане на движещ се образ", разказва авторът пред "24 часа".
По думите му винаги във видеоинсталациите има разкази от човешка перспектива, а на него му е интересно да ги представи от перспективата от дърветата. "Това е продиктувано от моите дългогодишни интереси, които обръщат внимание на динамиката на самите обекти, а не антропоцентричната перспектива", обяснява Терзиев.
Интересното заглавие „Реконструкции на предстоящето II" е точно в стила на художника, който често изследва времето. Негова е инсталацията „Между миналото, което е напът да се случи, и бъдещето, което вече е било" на мястото на бившия Мавзолей в Градската градина в София. В работата си той различни медии, като видео/филм, фотография, живопис/рисунка и текст, поставяйки под въпрос границите между реалност и фикция.
На 22 януари в галерия „КУБ – Топлоцентрала" авторът ще се срещне с посетители на изложбата и ще им разкаже повече за творчеството си. А иначе експозицията му може да бъде разгледана до 8 февруари.