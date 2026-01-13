Кончита Вурст се оттегля от събитията, свързани с „Евровизия"

Кончита Вурст обяви, че няма да участва в събития, свързани с тазгодишния песенен конкурс „Евровизия“, съобщи ДПА.

Изявлението идва четири месеца преди провеждането на 70-ото юбилейно издание на форума, който ще се проведе във Виена. Финалът на конкурса в австрийската столица ще бъде на 16 май, съобщи БТА.

Томас Нойвирт, който стана известен със сценичния образ Кончита Вурст, посочи, че решението е лично. „Като артист промяната е моята най-голяма константа. Оттук нататък се оттеглям от контекста на „Евровизия“. Ще се съсредоточа върху други професионални проекти и ще дам възможност на нови идеи да се развият“, написа 37-годишният артист в профила си в Инстаграм, цитиран от ДПА. „Решението ми е лично и няма да го коментирам повече“, допълва Нойвирт.

С дълга коса, брада и дълга до земята рокля в златист нюанс, достойна за истинска дива, Кончита Вурст спечели изданието на „Евровизия" през 2014 г. в Копенхаген с песента Rise Like a Phoenix, припомни ДПА.

В следващите години Вурст редовно присъстваше на сцената на конкурса, както и в свързаните с него събития.

През август миналата година Михаел Крон, изпълнителен продуцент на тазгодишното издание на „Евровизия“ от страна на австрийската обществена телевизия ORF, изрази надежда, че Кончита Вурст ще участва в юбилейното шоу на конкурса във Виена през май.

Австрия спечели 69-ото издание на песенния конкурс в швейцарския град Базел през май миналата година. Оперният певец JJ с емоционалната песен Wasted Love е първият представител на страната, който триумфира на музикалния форум, 11 години след победата на Кончита Вурст. Така JJ осигури домакинството на Виена за юбилейното издание на форума.

Както БТА съобщи, България ще се представи във втория полуфинал на конкурса във Виена, който ще се състои на 14 май, определи жребият за реда, по който ще излязат на сцената участниците.

В края на декември Българската национална телевизия (БНТ) обяви петнадесетте български творци, приели поканата да участват в националната селекция за избор на изпълнител и песен, които ще представят страната ни в конкурса. Това са „Керана и космонавтите“, Михаела Маринова, Михаела Филева, „Молец“, Роксана, Фики, Дара, Дара Екимова, Диа, Елизабет, Innerglow, Мона, Прея, Вал и Вениамин. Националната селекция ще бъде в три етапа през януари и февруари, под формата на телевизионна музикална шоу програма, която ще бъде излъчвана на живо по БНТ 1.

Първият етап на селекцията е на 24 януари, събота, като всички петнадесет изпълнители ще се представят с по една песен от авторския си репертоар, която ще изберат сами.