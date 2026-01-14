Художествената академия у нас ще удостои проф. Греди Асса със званието „доктор хонорис кауза"

Националната художествена академия ще удостои проф. Греди Асса с почетното звание „доктор хонорис кауза". Това ще стане днес, 14 януари, от 18:00 ч. в галерия „Академия", когато ще бъде открита и изложбата „Годините в Академията".

„Греди Асса е художник, който открива своето вдъхновение в живота и всички негови елементи – в природата, по време на пътуванията, посетените места, срещнатите хора и техните истории. Изложбата „Годините в Академията", експонирана в пространството на галерия „Академия" на НХА, представя голямоформатни платна и рисунки на проф. Асса, обединени от две тематични оси – вдъхновението, породено от самия акт на сътворение на картината и Академията, и екологията, връзката на човека с природата, взаимодействието и съжителстването му с нея. Според проф. Асса именно в днешния свят на тревоги, а понякога и отчаяние, само изкуството е способно да вдъхновява и освобождава", казват от екипа на Академията.

Те посочват, че почетното звание „Доктор хонорис кауза" на Националната художествена академия се връчва за изключителните му заслуги на преподавател в Академията, за неговия значим принос за развитието и достойното представяне на съвременното визуално изкуство в България и чужбина.

През 2024 година той бе удостоен и с почетния знак „Св. Пимен Зографски" – огърлие със синя лента и грамота за изключителните му заслуги и принос в развитието на Националната художествена академия, припомня БТА.

Греди Асса е роден на 29 януари 1954 г. в Плевен. Завършил е специалност „Стенопис" във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" през 1982 г. Участва заедно с Андрей Даниел, Божидар Бояджиев, Вихрони Попнеделев, Недко Солаков и Филип Зидаров в неформалната група „Градът", създадена през 1985 г. През 2003 г. става професор в Националната художествена академия. Между 2010 и 2015 г. е изпълнителен директор на Националния дарителски фонд „13 века България".

Специализирал е в Ню Йорк, САЩ и Париж, Франция. Автор е на десетки самостоятелни изложби в България, Люксембург, Белгия, Германия, Италия, Швейцария, Великобритания, Китай, Северна Корея, САЩ. Има участия в Международното биенале на изкуствата в Пекин, Китай (2005, 2010) и Международното биенале на графичните изкуства в Любляна, Словения (2001, 2003, 2005).

През 2006 г. е включен в „Пластично/концептуално. Съвременна българска живопис" - пътуваща изложба, показана в няколко европейски страни. През 2011 г. участва в 54-тото Венецианско биенале на изкуствата с кураторския проект на Джордж Лукс – „Връзката на поколенията (Павел Койчев, Хубен Черкелов, Греди Асса)". През 2024 г. е отличен с националната награда за живопис „Захарий Зограф".