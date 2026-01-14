Арестуваха актьора Кийфър Съдърланд - заплашил шофьор на такси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Актьорът Кийфър Съдърланд е бил арестуван, след като е обвинен, че е обидил таксиметров шофьор в Лос Анджелис, съобщи Прес асосиейшън мидия/ДПА, цитирайки съобщение на местната полиция.

От Полицейското управление на Лос Анджелис (LAPD) съобщиха, че роденият в Лондон канадски актьор е влязъл в автомобила малко след полунощ в понеделник в Холивуд и е „нападнал физически шофьора, отправяйки криминални заплахи". По-късно Съдърланд е бил освободен под гаранция от 50 000 долара и трябва да се яви в съда на 2 февруари.

Шофьорът не е пострадал при предполагаемия инцидент, който е станал на ъгъла на „Сънсет булевард" и „Феърфакс авеню", уточняват от полицията.

Съдърланд е носител на наградата „Еми" и е най-известен с ролята си на Джак Бауър в сериала „24", както и с образа на президента Том Къркман в политическата драма „Определен да оцелее" (Designated Survivor).

През 2007 г. Кийфър Съдърланд е осъден на 48 дни затвор за шофиране в нетрезво състояние. Той е син на известния канадски актьор Доналд Съдърланд.