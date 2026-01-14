Пловдивски театър въвежда представления с аудиоописание и субтитри за зрители с различни потребности

Театър „Хенд" в Пловдив започва да предлага адаптирани представления с аудиоописание за хора с нарушено зрение, дескриптивни субтитри на български език за хора с увреден слух, както и субтитри на английски за чуждестранна публика, съобщиха от театъра.

Оттам уточняват, че информацията за елементите на достъпност ще бъде обявявана предварително, за да могат зрителите да планират посещението си с увереност.

Инициативата под мотото „Театър за всички" стартира с поредица от три безплатни събития, насочени към хора, за които досега посещението на театър е било трудно или невъзможно. Първото от тях е спектакълът „Шекспир x 5", който ще се играе на 31 януари.

„Предизвикателството е голямо, но сме убедени, че усилията си заслужават. Тези три събития са нашият старт и протегната ръка", посочват от театъра. Инициативата се реализира с подкрепата на Община Пловдив като част от проекта „Отново заедно". „Целта ни е в дългосрочен план посещението на театър да стане естествено и реално достъпно за всички", допълват организаторите.

Дългогодишният опит на екипа, осъществявал редица инициативи за културна и социална свързаност, както и убеждението, че бариерите не са в хората, а в средата, превръщат единичните жестове на внимание в цялостна посока на развитие, се казва в съобщението.