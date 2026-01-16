Колт. Кучето звезда от “Мамник”

С шампионска кръв белгийската овчарка, която играе Айрън в сериала, е титулуван спортист и сърцат актьор , изваян от треньора Пепи Богданов

Немската овчарка Майк – невероятен талант в киното, умира в действителност, след като нейният герой Аякс е "обезглавен" още в първи епизод

Без нито един повторен дубъл, той е абсолютно перфектен пред камерата. Роден шампион, Колт винаги печели - както сърцата на целия екип на новия сериал "Мамник" по време на снимките, така и симпатиите на зрителите още с излъчването на първия епизод. Белгийската овчарка е в ролята на граничарското куче Айрън - съботника, който вижда онова, което другите не могат. Благодарение на неговия треньор Пепи Богданов Колт е блестящ в първата си главна роля в киното. Но той, оказва се, изобщо не е случайно куче, а многократен шампион на България. Кръвната му линия е на безкомпромисни победители в киноложкия спорт IGP. Баща му Антракс (чешко куче) е трикратен световен шампион, каквито са били и дядо му, и прадядо му. Освен наследените таланти обаче си личат годините положен труд и любов в изграждането му.

"Казва се Колт от Дачевски - разказва пред "24 часа" Пепи Богданов. - "От Дачевски" е развъдникът, от който съм го взел, когато беше малко над 40 дни. От женската кучка на Венцислав Дачевски, с когото заедно тренираме. Колт сега е на девет години. Чистокръвна белгийска овчарка. Това е хиперактивна порода, каквато ми трябваше на мен за спорта, с който се занимавам. Изключително интелигентни кучета, от които, ако подходиш правилно, можеш да извадиш максимума, на който са способни. Но тази порода е много трудна за работа, особено за хора, които не са имали сблъсък с нея. Тези кучета се използват изключително много в службите, в Гранична полиция и за спорт. Те не са докоснати като други от декоративните породи. Освен всичко за белгийска овчарка Колт е може би една от най-масивните (като размер) в България."

Пепи Богданов и Колт СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

В киноиндустрията са запознати с професионализма на Богданов, който е човекът и зад яркото присъствие на немската овчарка Майк, снимала се в три проекта само на Виктор Божинов и определена от него за невероятно куче актьор. За съжаление, Майк изиграва последната си роля в тв поредицата по романа на Васил Попов "Мамник" като овчарката Аякс - "обезглавена" от нещо мистериозно още в първия епизод. По стечение на обстоятелствата след "смъртта" си пред камера Майк издъхва и в действителност.

"Майк беше невероятен талант - обяснява Богданов. - Сам си изпълняваше ролите, без дори и отстрани да му помагам с команди. Не беше като други кучета, обсебени от водача си. Все едно беше роден за актьор. Странното е, че във всички филми, в които сме снимали с по-дълго участие на Майк, го убиват по някакъв начин. Както стана и в "Мамник", след който почина. Щеше да направи 11 години. В последния му ден си играеха енергично трите кучета - той, Колт и Зико. Беше супер весел. До последно беше активно куче. Вечерта видях, че линее. Буквално за 10-15 минути си отиде. Нямаше как да се реагира. Някога го взех от развъдник за овчарки, след като починаха други мои кучета. Жена ми не издържаше, защото вкъщи чуваше как дишат, докато вече ги няма. Бързо се наложи да взема друго куче, което да ни върне радостта. И той го направи.

Богданов и Майк СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Първата ми среща с киното беше с Майк, когато той беше на една годинка. Всъщност по стечение на обстоятелствата аз влязох в тази сфера, когато моят приятел, с когото и сега тренираме - Венцислав Дачевски, беше болен и аз трябваше да работя с неговите кучета на терен. Тогава пък Стоян Лазаров видя какво мога и стана човекът, който ни отвори вратите с Майк към индустрията. Винаги звънеше, когато се търсеше овчарка за снимки. Много съм му благодарен."

Сега Колт продължава по стъпките на Майк и има всички дадености да го надмине. Заради неговата изключителна подготовка оригиналният персонаж в "Мамник" е променен. В романа кучето на главната героиня Божана е женско и се казва Айра, която е съботничка.

"С г-н Божинов, който ми се довери, познавайки моята работа, имахме среща още преди снимките - разяснява треньорът. - Той търсеше женско куче, за да не разочараваме почитателите на книгата. Положих усилия да намеря, но нямаше толкова добре подготвено - физически и психически, което да издържи такъв дълъг проект. Освен Колт.

Колт е многократен шампион на България. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Работата беше много. Още преди старта на снимките ние два месеца преди това започнахме индивидуална работа с актрисата Екатерина Лазаревска, за да се изгради връзка между нея и кучето. Обучавах я какви команди да му дава, за да може той да следва и нея, тъй като не мога да присъствам на всеки кадър, който се снима. Това е много сложно. А и не трябва фокусът на Колт винаги да е върху мен, защото ще изглежда неестествено, когато е с нея и трябва да има контакт помежду им. Стремях се също така кучето да я улеснява, а не да я затруднява в нейната игра, тъй като тя е млада актриса, която има и други задачи пред камерата. За мен бе важно Колт да не я разсейва и в същото време самият той да е перфектен.

Колт с актрисата Екатерина Лазаревска в ролите на Айрън и Божана. СНИМКА: ЕЛЕНА НЕНКОВА, “ГЛОБАЛ ФИЛМС”

Тук е мястото да отбележа, че "Глобал Филмс" в лицето на Магърдич Халваджиян, Виктор Божинов и целия екип ни осигуриха чудесни условия, така че Колт да бъде в идеална форма."

Разбира се, необходимо е кучето да се сближи и с всички останали на снимачната площадка, но това става естествено. Екипът работи и живее заедно месеци наред, докато трае снимачният процес, на много красиви места, като едно от най-впечатляващите е Трънското ждрело. Всички се влюбват в Колт.

"Това е куче, което дава само любов. То няма кусури. И заради любовта, която пък ти му даваш, може да направи всичко, което искаш. Аз предварително бях запознат със сценария и какво трябва да изпълнява Колт, но на терен режисьорът, разбира се, може да види сцените по различен начин.

Представете си каква подготовка трябва да има това куче, че да може на момента да се импровизира и да му поднесеш нова информация, нови команди и то отново да се справи. И без повторения, защото хората се уморяват, изнервят се, забавя се всичко. За моя радост няма ситуации, в които той да не е направил от първия път точно това, което се изисква от него. Дори имаше случай, в който Божинов ме попита дали може да изпълни нещо много специфично и нестандартно, което не беше по сценарий. Отговорих му, че не съм сигурен. Той ми каза: "Моля ти се, Пепи, Колт ще го направи заради мене". Това ме мотивира, а сякаш и кучето разбра колко е важно и го направи точно както пожела режисьорът.

Даже се надявах да има още повече екшън сцени, защото съм 100% сигурен, че кучето щеше да направи абсолютен фурор."

Колт в действие СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Колт е феномен и е доказвал уникалността си и в спорта IGP, който е много специфичен и труден. Съдържа три вида дисциплини - следа, послушание и защита. Следата е най-сложна и още от бебе се работи с кучето как да обдушва, защото за разлика от хората, кучетата поемат миризма и при вдишване, и при издишване. В защитата пък има една права контра, на която се пуска кучето от определено разстояние и то трябва да захапе ръкава на фигуранта. Колт прави впечатляващи скокове от по 4-5 метра. В послушанието пък изпълнява без забележка и с максимални точки поредица от упражнения, които се следят много строго от съдиите.

Най-важното от всичко е връзката между кучето и човека, които трябва да си имат пълно доверие. А тайната на Богданов като треньор е много любов, ежедневен труд и любов.

СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Той се занимава почти от 10 години с тънкостите на спорта IGP и има още едно куче, с което завоюва успехи - Зико. Той е на три години, но става първи в своята дисциплина на последното си състезание в Белград преди няколко седмици.

Богданов, разбира се, като бивш спортист държи на правилата и дисциплината. Той е бил футболист на "Славия", но в някакъв момент нещо го притегля към работата с кучета. Връзката му с тях е още от ранна възраст.

Куче, което дава само любов. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Още като дете започва да се грижи за едно изоставено ловно куче по време на ваканцията на село. Но когато се връща в София и не може да го наглежда, а няма кой да го храни редовно, комшия решава да се "отърве" от него, защото му изяло кокошките. Като активен спортист в тийнейджърските си години пък, докато е на лагер в Мелник с отбора, Пепи си взема оттам едно овчарско куче, което 10 дни гледа в банята.

Днес със съпругата си Марина, която също е важна част от отбора, не могат да си представят да нямат животни около себе си. Живеят в къща близо до София и освен Колт и Зико, които са като техни деца, имат зайци, папагали, пъдпъдъци и какво ли още не. Тази любов е генетична - и дъщеря им, и внуците обожават животните.

Безценна част от семейството на Богданов - Колт със Зико и Майк, преди да почине (отляво надясно). СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

"Колт и Зико не са домашни любимци, те са членове на семейството. Страдат ли те, страдаме и ние. И обратното, когато кучетата видят, че ние не сме в настроение поради една или друга причина, и те не са. Споделяме емоции. Споделяме всичко."

Предстои да видим на малкия екран разгръщането на образа на Колт в пълния му блясък, когато ще се случват невероятни неща. Със сигурност и новите предложения за роли няма да закъснеят, защото всички вече говорят за четириногата звезда. А през това време и Зико има да измине своя път, като преследва триумфи в спорта, докато порасне достатъчно и за киното... като "брат си". Бъдете нащрек!