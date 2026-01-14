Концертът на италианския квартет е на 22 януари в София, а билетите са на привършване

Италианският квартет китаристи 40 Fingers е явление, което преобръща представите за акустична музика и виртуозно завладява сцени по целия свят — от Италия до САЩ, от Централна Европа до Близкия изток. Италианците вече имат верни фенове и в България. Третото им гостуване у нас по покана на BG Sound Stage е на 22.01.2026, в зала 1 на НДК, а билетите са вече на привършване.

Създадени през 2017 г. в Триест от Матео Бренчи, Емануеле Графити, Енрико Мария Миланези и Андреа Витори, 40 Fingers излизат отвъд жанровите рамки чрез интуитивна техника „fingerpicking“, която комбинира джаз, латински ритми, рок, поп и филмова музика в един завладяващ звуков свят.

Бързо се превръщат в едно от най-обсъжданите имена на съвременната акустична сцена в Италия. Италианската преса често ги описва не просто като китарен ансамбъл, а като „четирима музиканти, които мислят като оркестър“. Причината е очевидна още при първото слушане – четирите акустични китари звучат като цял музикален свят, в който има ритъм, хармония, мелодия и драматургия.

Първата международна слава на квартета идва чрез интернет: техният аранжимент на Bohemian Rhapsody на Queen става вайръл в социалнитe медии, събирайки милиони гледания в YouTube, а официалният сайт на Queen сподели версията и казва, че тя е „невероятно“ пречупване на класиката.

Оттам нататък пътят им е стремглав: милиони гледания в YouTube, стотици милиони импресии в социалните мрежи и покани за концерти в цяла Европа и САЩ. Но, както подчертават редица италиански културни издания, успехът им никога не се е базирал само на онлайн популярност – той се затвърждава най-силно на живо.

Техните представления не са просто концерти, а музикални разкази. В репертоара им съжителстват удивителни аранжименти на песни и теми, които всички познаваме и обичаме - Sultans of Swing (Dire Straits), Hotel California (Eagles), темите от Star Wars и Game of Thrones, дори класически мелодии като Libertango или фрагменти от Вивалди.

А четиримата музиканти общуват помежду си с лекота, която напомня джаз импровизация.

Музиката на 40 Fingers е универсална: те еднакво впечатляват заклети меломани, китаристи, които следят всяка нота, и хора, които просто обичат хубавата музика, без значение от жанра. Подходящо за всички музикални вкусове — нови слушатели и музикални фенове ще бъдат еднакво впечатлени. Концертът на 40 Fingers в София е на 22.01.2026 г. в зала 1 на НДК. В продажба са последните билети - в мрежата на Ивентим.

Енрико Мария Миланези Матео Бренчи Андреа Витори Емануеле Графити

Снимки: Симоне ди Лука