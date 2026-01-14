Гонят бившия принц Андрю от дома му преди 66-ия му рожден ден

Ремонтните дейности по новия дом на Андрю Маунтбатън-Уиндзор са в разгара си, тъй като той е на път да бъде изгонен от имението Роял Лодж преди 66-ия си рожден ден следващия месец, пише "Дейли Мейл".

Опозореният член на кралското семейство беше принуден да се откаже от договора си за наем на дома си в Уиндзор, след като през октомври беше лишен от титлите си на принц и херцог заради връзките си с педофила Джефри Епстийн.

Работници вече са започнали ремонт вътре в занемарената ферма „Марш" в Сандрингам, а около имота са издигнати дървени огради, за да се осигури сигурност и уединение.

Най-малко шестима са забелязани да влизат в къщата, а до фермата е забелязан и ван на специализирана охранителна компания.

Очаква се Андрю да се премести във временен, по-малък имот в кралското имение в Норфолк още в края на този месец и преди 66-ия си рожден ден на 19 февруари.

Той ще остане там до Великден, когато се очаква ремонтът на фермата „Марш" да бъде завършен.

„Снегът или дъждът не са забавили работата по "Марш", но тя все още се нуждае от много внимание, за да стане обитаема", казва вътрешен източник на изданието от двореца.

„Но едно е сигурно – тя е много, много по-малка и далеч по-малко луксозна от Роял Лодж", добавя източникът.

Смята се, че Андрю е искал да се премести в петстайния котидж Ууд Фарм, но е имало дебати дали това не би означавало, че е „твърде близо" до останалата част от семейството.

Вместо това Андрю ще се премести в Марш Фарм, която се намира на две мили западно от Сандрингам Хаус и е била необитаема в продължение на няколко години.

На 9 януари излезе информация, че имението Роял Лодж на Андрю не е било инспектирано от служители нито веднъж през 22-те години, в които той е живял там без наем.

Опозореният член на кралското семейство е платил 8 милиона паунда, за да ремонтира тогава занемарения имот, и е обещал да допуска инспектори „по всяко разумно време", за да се уверят, че се грижи за него.

В замяна неговият наемодател – независимата компания, която управлява имотите на Crown Estate в полза на данъкоплатците, му е позволила да не плаща наем за целия срок на 75-годишния договор.

Но нито един служител на Crown Estate не е извършил инспекция на Роял Лодж през целия период, в който Андрю е живял там, което повдига опасения за „преференциална сделка" за сметка на данъкоплатците.