За втори път фондация "Денислав Тодоров" качва на голямата сцена млади таланти с авторски песни

Шест деца със своите шест авторски песни ще излязат на сцената в зала 11 на НДК (Кино Люмиер) във втория концерт на фондация "Денислав Тодоров". Музикалният спектакъл ще е на 24 януари и отново публиката ще определи победителя.

Изпълнителите, стигнали до финала, са на възраст между 13 и 18 години. На сцената ще бъдат подкрепени от професионален бенд, струнен квартет и победителката на "Гласът на България" Жаклин Таракчи.

Фондацията е създадена в памет на Денислав Тодоров - талантлив и устремен млад човек, който си отиде на 14 години. Дени откриваше скритите таланти у свои връстници и ги вдъхновяваше да ги развиват. Когато той почина внезапно през 2014 г., негови близки и приятели започнаха да се събират на рождения му ден всяка година и да правят концерти в негова памет. Написаха първите си песни и направиха първите си крачки на сцена.

12 години по-късно фондацията работи, за да открива и насърчава млади таланти в областта на музиката и изкуството. А основният й проект е Младежкият конкурс за авторска песен. Той се провежда за втора поредна година и е насочен към деца и младежи до 18-годишна възраст.

10-има от участниците в конкурса имат шанса да изпълнят своята авторска песен в звукозаписно студио пред професионално жури. Тази година в него влизат обичаната певица Тони Димитрова, актрисата и певица Джулия Бочева (Революция Z), Васил Райков (Odd Crew) и Пламен Петров (Rockschool). Журито избра 6-има финалисти, които аранжират песните си с професионален бенд, за да ги представят в изпълнения на живо на благотворителния концерт на 24 януари.

Чрез гласуване в залата публиката ще избере големия победител, който получава професионален студиен запис на своята песен.

На първия концерт на фондация "Денислав Тодоров" миналата година пълната зала в НДК избра 18-годишния тогава Йоан Пиперов от Плевен. Песента му бе продуцирана в музикалното студио "Аудиослот" с подкрепата на музикалния продуцент Васил Райков и с участието на бенда на фондацията. След победата си в конкурса Йоан бе приет в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров", където учи класическа китара и планира следващите си авторски песни.

А много от децата, участвали в конкурса, разказват, че съвместната работа с фондацията и професионалните музиканти е променил живота им – някои се преместиха със семействата си в София, за да се запишат в Националното музикално училище „Любомир Пипков, други направиха собствени групи или музикални проекти, а трети се включиха като доброволци в екипа на фондацията за следващи издания.

Конкурсът и концертът се осъществяват благодарение на екип от над 50 души. Всички те работят изцяло на доброволни начала в името на една кауза - младите таланти на България да имат шанс за развитие. А това е сбъдната мечта - не само за победителя в конкурса, но и за Дени и неговите приятели.

Билети за концерта могат да се купят от билетния център на НДК.