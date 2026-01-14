Римска къща на чудесата се отваря за публика след 2500 години (Видео, снимки)

Каза дей Грифи на Палатинския хълм може да се види във видео стрийминг, но не и да се посети

Инкапсулирана във времето почти 2500 години, със своите невероятни цветове, фантастични грифони и изтънчени перспективни декорации, Каза дей Грифи, която е на две крачки от Колизея, става отново „достъпна", макар и по правилата на XXI век. След повече от две хилядолетия под земята и година след края на реставрацията, едно от най-ценните свидетелства за републиканския Рим отново „оживява", макар и по необичаен начин.

В сърцето на Рим, на хълма Палатин, археологическият парк на Колизеума отваря за публика изключителна римска домус (знатна къща- бел.а.)от края на II и средата на I век пр. Хр. Обектът, открит в началото на XX век от легендарния археолог Джакомо Бони, дълго време остава скрит и недостъпен. Благодарение на финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост чрез програмата Caput Mundi, той се завръща в културния живот на Вечния град. Каза дей Грифи, къщата на грифоните, дължи името си на изящен фриз с два грифона. Става въпрос вероятно за герб на знатна аристократична фамилия. Това е само част от впечатляващия декоративен ансамбъл: стенописи в стила на късната република, архитектурни илюзии и черно-бели мозайки с цветни инкрустации, запазени почти в съвършено състояние. Експертите го определят като истинско археологическо чудо, оцеляло благодарение на факта, че още в августовата епоха домусът е бил „погълнат" от по-късни императорски постройки.

Реставрацията, завършена през декември 2024 г., решава сериозни проблеми със стабилността на древните зидове. Използвани са иновативни техники, включително лазерно почистване, които позволяват възстановяване на яркостта на фреските, без да се засягат оригиналните материали. След дълъг период на проучвания и консервация обектът вече е център на нов, амбициозен културен проект.

И тук идва парадоксът: къщата на грифоните може да се види, но не и реално да се посети. По-голямата част от помещенията са хипогейни, или дълбоко под днешното ниво, и достъпът до тях е възможен само по стръмна, частично антична стълба, неподходяща за масова публика. За да се съчетаят опазването и достъпността, археолозите избират нестандартно решение: посещения на живо чрез видео стрийминг.

Всеки вторник, в малки групи до 12 души, посетителите влизат в горното, достъпно ниво на домуса и наблюдават в реално време как гид с камера слиза в осемте подземни помещения. В продължение на около 30 минути те „присъстват" на разкриването на дома под краката си -със светлини, които постепенно осветяват стенописите, и с детайлни приближения на мозайките и орнаментите. Системата е напълно достъпна и за деца, възрастни хора и посетители с двигателни затруднения. Новата осветителна и мултимедийна инсталация, координирана от археолога Федерика Риналди, предлага и още едно изживяване: светлините по маршрута се включват и изключват, разкривайки различните исторически пластове на хълма Палатин- от републиканската домус до по-късните императорски фундаменти.

Посланието на ръководството на Археологическия парк на Колизея е ясно: това не е компромис, а нов модел на археология, в който технологиите служат едновременно на опазването и на популяризирането на културното наследство.