Гръцките метъли Septicflеsh с уникално симфонично шоу в Античния театър в Пловдив

На 19 септември ще свирят с оркестъра и хора на операта в града, шоуто Ancient Whispers идва у нас след изпълнения в родината им и в Мексико

Световноизвестната гръцка метъл банда Septicflesh пристига в Пловдив за единствения си през 2026 г. симфоничен концерт, съобщават организаторите от Blue Hills. Мястото е Античния театър, а денят - 19 септември. На сцената с групата ще бъдат хористите и оркестрантите на Опера Пловдив. Специалното шоу Ancient Whispers (Древни молитви) досега е изнасяно два пъти в родината им - в одеона на Ирод в подножието на Акропола. Капацинетът му е 5 хиляди души. Сега наред е Античния театър на Филипополис в Пловдив, построен в края на I век сл. Хр, който функцонира и до днес.

България е третата държава, в която ще може да се види зрелищното представление. Освен в Гърция Septicflesh са го правили и в един от древните храмове на Мексико.

Партитурите за оркестъра са на китриста на бандата Christos Antoniou, който е дипломиран композитор на класическа музика с отличия от London College of Music.

Визията за плаката за шоуто е дело на вокалиста и басист Spiros Antoniou, познат с артистичния псевдоним Seth Siro Anton. Освен музикант той е и художник. Автор е на артуърка на изпълнители като Nile, Paradise Lost, Exodus и много други.

"Събитието на 19 септември ще е едно от онези, които бележат поредния ключов етап в кариерата на Septciflesh и в частност е нещо важно в концертния живот на страната, което да обърне погледите на фенове от чужбина и специализирани медии по света към нашите територии. Момчетата споделят, че този концерт ще е основен акцент в концертната им програма за цялата 2026-та и биха искали да поканят всеки един фен не само от Европа, но и от всички краища на света", казват организаторите от Blue Hills.

Septicflesh са гостували в България, но сега за първи път ще изпълнят музиката си в партньорство с елитния Пловдивски филхармоничен оркестър. Събитието ще е част от музикалния форум Music Of The Ages и от Културния календар на Община Пловдив. Билетите за ритуала „Ancient Whispers" на Septicflesh с Оркестър и хор на Опера Пловдив са в продажба в системата на Eventim. Деца до 9 г. ще влизат без билет, но без право на самостоятелно място.