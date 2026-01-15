Китайският национален театър за пекинска опера с новогодишен спектакъл в България по повод Пролетния фестивал

Когато най-тържественият китайски празник – Пролетният фестивал – срещне зимна България, изкуството и приятелството между двете страни се обединяват в едно незабравимо културно събитие. За първи път в своята история Китайският национален театър за пекинска опера, воден от директора Уан Юн, ще гостува в България с многобройна трупа. Под мотото „Весела Китайска нова година“, спектаклите ще се състоят на 6 февруари в НДК – София и на 9 февруари в Дом на културата „Борис Христов“ – Пловдив. Събитието е не само част от инициативите на Китайското министерство на културата и туризма „Весел Пролетен празник“ и „Здравей, Китай!“, но и поздрав за 77-годишното приятелство между двете държави.

Перлата на китайската култура: непреходният чар на пекинската опера

Изкуството на пекинската опера е перла в съкровищницата на китайската култура. Наричана още „национална музикална драма“, тя носи в себе си квинтесенцията на китайската история и традиции, а очарованието ѝ е непреходно. Пекинската опера е най-висшата форма на китайското традиционно сценично изкуство, и най-живият израз на традиционните ценности и философия на Китай. Нейният артистичен език е едновременно уникален и универсално разбираем: пекинската опера е съчетание от пеене, танц, поезия, живопис и движения от бойните изкуства. Актьорското майсторство обединява четири основни умения – пеене, декламация, пантомима, акробатика/бойни изкуства. Те вървят в съчетание с петте основни елемента „ръце, очи, тяло, техника, стъпка“, тоест жестовете, изразителността на погледа, позите на тялото, специфичния сценичен подход, чрез които се изгражда образът и се предава духът на героя. Особено въздействаща е нейната символика – един камшик за езда може да изобрази буен галоп, едно весло да представи плаваща лодка сред езеро, а едно завъртане на сцената да означава изминаване на хиляди километри. В допълнение към това, колоритните маски с дълбока символика, изящните и разкошни костюми и перфектно съгласуваният оркестър създават изкуство, което надхвърля езиковите граници и докосва сърцето на зрителя.

Храм на традицията: Наследството и мисията на Китайския национален театър за пекинска опера

Вълнуващото изкуство на пекинската опера пристига в България благодарение на Националния театър за пекинска опера на Китай – водеща културна институция под егидата на Министерството на културата и туризма на Китайската народна република. Историята на театъра можем да проследим от далечната 1942 г., когато е създаден Изследователският институт по пекинска опера в гр. Йенан. През януари 1955 г. театърът е официално основан, а негов първи директор става легендарният майстор на пекинската опера Мей Ланфан. Вече над 70 години театърът е дом на блестящи творци – от иконични фигури като Ли Шаочун, Юан Шъхай, Йе Шънлан и Ду Дзинфан, до цяла плеяда изтъкнати артисти. През годините сцената му оживява с над 600 обичани заглавия, сред които „Му Гуей-ин оглавява армията“, „Жените генерали от рода Ян“, „Гората на дивите прасета“, „Легендата за Бялата змия“, „Червеният фенер“ и „Смут в небесния дворец“. Театърът създава свой разпознаваем стил – богат, идейно наситен и с разнообразни артистични школи. През последните години публиката аплодира както нови постановки, така и възстановени класики като „Изгрев над Забранения град“, „Инцидентът в Сиан“, „Даровете на петте дъщери“, „Главният герой“ и „Три битки в селото на рода Джу“. Театърът остава верен на мисията си – чрез изкуството на пекинската опера да гради културни мостове и да сближава хората по света.

В началото на 2025 г., по случай 70-годишнината от основаването на Националния театър за пекинска опера, младите артисти на трупата получиха писмо от председателя на КНР Си Дзинпин. В него той ги насърчи с топли думи да „продължат добрите традиции на големите майстори, да служат на народа чрез изкуството, да се стремят към добродетел и съвършенство, да останат верни на класиката, като същевременно прегръщат иновациите, за да продължава пекинската опера да излъчва съвременно очарование“.

Балкански връзки: Емоционално културно завръщане с дълбок смисъл

България е втората страна в света, която установява дипломатически отношения с новосъздадената Китайска народна република. Двете държави споделят дългогодишно приятелство, стабилно политическо доверие, успешно икономическо сътрудничество и все по-интензивни културни контакти. От 2011 до 2025 г. инициативата „Весела Китайска нова година“ се провежда успешно в България в продължение на 15 поредни години. Тазгодишният празничен спектакъл носи особено значение –това не е просто среща на българската публика с Китайската нова година и пекинската опера, а едно вълнуващо и дългоочаквано културно преоткриване.

Това е първият голям гастрол на Националния театър за пекинска опера в България, от неговото основаване през 1955 г насам. Но връзката между театъра и България има по-дълбоки корени. Още през 1952 г. двама от пионерите на театъра, Джан Юнси и Джан Чунхуа, стъпват на българска сцена като част от Китайската младежка художествена трупа, представяйки класики като „На кръстопът“ и „Дворецът на Дракона“. Техните изпълнения оставят незабравимо впечатление у българската публика. През 1956 г., 1959 г. и 1987 г. последват нови гастроли – от китайски художествени трупи, Съчуанската опера и Младежкия театър за пекинска опера на провинция Ляонин. Пекинската опера и китайското сценично изкуство се превръщат в здрава нишка, свързваща сърцата на двата народа.

По случай най-важния традиционен празник за китайския народ – Пролетния фестивал (Китайската нова година), този спектакъл се провежда под знака на глобалната културна инициатива „Весела Китайска нова година“, носейки на българската публика най-автентичния празничен дух и върховите постижения на китайското сценично изкуство. Сцената се превръща в място за споделена радост, добри пожелания и културен диалог. Същевременно събитието дава ярък принос за националната туристическа кампания „Здравей, Китай!“, използвайки културата като мост за искрено послание към българските приятели: да открият един истински, многопластов и пълен с живот Китай.