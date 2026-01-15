100 картинки с приказки за цялата година

В “Подарък” са събрани три книжки, написани и нарисувани от руския художник Владимир Сутеев. Тук ще откриете весели приказки за всеки месец от годината, забавни кратки истории с любими герои и цели СТО картинки! Освен приказки в книгата “Подарък” (изд. “Миранда”) има и странички за оцветяване, свързване на точки и изрязване на фигурки.

Приказките и илюстрациите на Владимир Сутеев са любими на няколко поколения деца. Други книги с негови илюстрации са “Приказки и картинки”, “Котаракът рибар”, “Приказки в рими”, “Слънчице за спомен” и други. Повече за книгите може да видите на сайта на издателството – www.miranda.bg.

