Истинска история от борда на самолетоносач с 650 булки

Годината е 1946-а, Втората световна война е свършила и 650 австралийски булки, омъжени за британски военнослужещи, се качват на борда на самолетоносача “Виктория” с надеждата да видят любимите си от другата страна на земното кълбо. Над 1000 морски офицери и 19 самолета ги придружават на 6-седмичното плаване до Англия.

На този фон Джоджо Мойс развива сюжета в книгата си “Корабът с булките” (изд. “Хермес”). Интригуващото е, че писателката се вдъхновява за романа от истинската история на баба си - Бети Маккий. Жената е една от булките, предприели това пътешествие преди близо 70 години.

