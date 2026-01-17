Калин Врачански и Тончо Токмакчиев като антични скулптури за “Божествена комедия”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лилия Абаджиева поставя за първи път у нас творбата на Данте като театрален спектакъл

Калин Врачански и Тончо Токмакчиев досущ като антични скулптури изгряха на плаката за “Божествена комедия”. Знаменитото произведение на Данте Алигиери за първи път се превръща в театрален спектакъл у нас. Той е под режисурата на Лилия Абаджиева в Шуменския театър “Васил Друмев”, а премиерата му бе във вторник вечерта.

Врачански и Токмакчиев са гост-актьори в театъра специално за “Божествена комедия”. Репетират усилено първо в София, а после и в Шумен. “Много е трудно и в същото време е изключително приятно да направиш такова дълго пътуване, то си беше пътуване - почти два месеца и половина. Случиха се доста неща, които определиха финала. Някак си хората повярваха помежду си”, разказва Тончо Токмакчиев.

Лилия Абаджиева се снима с екипа на спектакъла малко след премиерата му.

“Божествена комедия” превежда зрителя през сферите на Ада, Чистилището и Рая не просто като пространствено пътешествие, а като драматичен вътрешен път на човешкия дух. Представлението минава през греха и добродетелта, през избора и отговорността, през страданието, надеждата и стремежа към светлина, обясняват от екипа на театъра. Това е спектакъл за смисъла на съществуването, за свободната воля и божествената справедливост.

Срещите на Данте с осъдените души и блажените се превръщат в сценични образи на човешката слабост, страдание и надежда, а фигурата на Беатриче сияе като символ на божествената любов и духовното просветление.

Спектакълът всъщност представя пред публиката философската дълбочина на творбата на Алигиери – размислите за свободната воля, за човешката отговорност, за мястото на знанието и истината, за живота на духа.

Актьорите в сцена от спектакъла

В постановката доказалите се актьори работят редом със студенти от класа на Лилия Абаджиева.

С мащабната продукция ДКТ “Васил Друмев” дава старт на събитията, чрез които ще отбележи 170-годишнината от първото театрално представление в България, състояло се в Шумен през 1856 година.