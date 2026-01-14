България в първата половина на втория полуфинал на “Евровизия”

Българският представител в “Евровизия” ще излезе на сцената в първата половина на втория полуфинал на 14 май във Виена. Това стана ясно при изтеглянето на жребия на реда за излизане на изпълнителите в песенния конкурс.

Първият полуфинал ще е на 12 май и в него ще участват певците от Грузия, Португалия, Хърватия, Швеция, Финландия, Молдова, Гърция, Черна гора, Естония, Сан Марино, Полша, Белгия, Литва, Сърбия и Израел.

Във втория полуфинал освен България ще пеят представителите на Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украйна и Латвия.

По традиция още шест страни ще са част от тазгодишното издание на “Евровизия”. Това са държавите от т.нар. Голяма петорка - Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция, както и Австрия като страна домакин. Те не участват в жребия и се класират директно за финала на 16 май. В него ще се състезават по десет от участниците във всеки от двата полуфинала.