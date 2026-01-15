ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алекс Николов MVP за победа в Италия, мина 300 точ...

Любо Нейков - “заклет ерген”, играе в Народния

ЛЮБО НЕЙКОВ

Заклет ерген разглежда брачни обяви и попада на нещо интригуващо: “млада, красива, заможна жена търси грозен и беден мъж, за да го направи щастлив”. В тази роля ще се превъплъти актьорът Любо Нейков в спектакъла “Различният”. Репетициите вече започнаха в Народния театър “Иван Вазов”.

Пиесата е на руския писател и драматург Алексей Слаповски, който почина през 2023 г. Творчеството му е известно у нас и няколко негови пиеси вече са поставяни на българските театрални сцени.

Режисьор на новата адаптация е Стефан Спасов. На сцената Любо Нейков ще излезе само с жени - Вяра Табакова, Гергана Змийчарова, Илиана Коджабашева и Антония Кундакова.

Сюжетът се заплита, когато красавицата от обявата, която досега винаги се е интересувала само от собственото си удоволствие, е посъветвана да направи поне едно добро дело за друг човек. И така започва историята за човек, който от несигурен и наранен от липсата на любов изведнъж става всемогъщ и непобедим.

Преводът на пиесата е на Василка Бумбарова, а сценографията и костюмите са поверени на Ванина Цандева. Композиторът е Теодосий Спасов, а драматург на постановката е д-р Светлана Панчева.

Премиерата ще бъде през март на сцена “Апостол Карамитев”.

ЛЮБО НЕЙКОВ
Актьорът на първата си репетиция в Народния театър
