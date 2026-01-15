Накъде с децата през уикенда (17-18 януари)

Ето няколко идеи къде да заведете децата в София този уикенд.
17 януари, 11 ч
Театър "Възраждане"
"Макс и Мориц"
Представлението е по едноименните разкази за деца на Вилхелм Буш и е с музика, композирана от Развигор Попов. То завладява публиката с помощта на различни театрални техники и ефекти и оставя желанието у малките зрители да се забавляват, както някога техните родители. Естествено, оставя и поуката, че може да си палав, но всичко трябва да си има мярка.
Билети на касата на театъра или онлайн.
17 януари, 11 ч
НАТФИЗ - куклен театър
"Как Луната загуби светлината си"
Луната е ярка и раздава своята светлина на звездите, а те изпълняват желанията на децата. Но какво се случва, ако някой си пожелае нещо невъзможно, както прави малкият Рони? И защо Луната изгуби светлината си?
Чрез ултравиолетовата лампа пред зрителите оживяват светофар, трамвай, подводница, ракета, космическа станция... и само за да помогнат на Луната, те ще разкажат за приключения, приятелства и за всичко, което ни дава светлина, за да се сбъдне желанието на Рони.
Билети на касата на театъра или онлайн.
18 януари, 11 ч
Столичен куклен театър
- салон "Гурко"
"Ние, врабчетата"
Едва научили се да летят и търсят храна сами, врабчетата са готови да се откажат от свободния свят на птиците, да изоставят небето... Стават пешеходци, устремени към мечтата за един по-добър живот в цивилизацията.
В представлението участват Мая Бежанска, Румен Угрински, Галина Савова и др.
Билети на касата на театъра или онлайн.
18 януари, 11,30 ч
Театър 199
"Малката кибритопродавачка"
Спектакъл по знаменития разказ на Андерсен. Историята разказва за малко момиче, което в навечерието на Нова година е изгонено от вкъщи в студената нощ, за да продава кибрит и да печели пари за алчния си и вечно пиян баща.
Билети на касата на театъра или онлайн.