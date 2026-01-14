Греди Асса вече е доктор хонорис кауза на Художествената академия

Той е един от най-талантливите ни съвременни художници, а от днес вече е и доктор хонорис кауза на Националната художествена академия.
Греди Асса получи почетното звание за изключителните си заслуги на преподавател в академията за значимия си принос за развитието и достойното представяне на съвременното визуално изкуство у нас и в чужбина.
А по случай удостояването му с титлата в галерия “Академия” на НХА бе подредена и специална експозиция с негови произведения.
“Изложбата “Годините в Академията” представя голямоформатни платна и рисунки на проф. Асса, обединени от две тематични оси – вдъхновението, породено от самия акт на сътворение на картината, и екологията, връзката на човека с природата, взаимодействието и съжителстването му с нея”, казват от академията. И припомнят думите на проф. Асса, че в днешния свят на тревоги, а понякога и на отчаяние само изкуството е способно да вдъхновява и освобождава.