Греди Асса вече е доктор хонорис кауза на Художествената академия

Той е един от най-талантливите ни съвременни художници, а от днес вече е и доктор хонорис кауза на Националната художествена академия.

Греди Асса получи почетното звание за изключителните си заслуги на преподавател в академията за значимия си принос за развитието и достойното представяне на съвременното визуално изкуство у нас и в чужбина. Снимки: Велислав Николов

А по случай удостояването му с титлата в галерия “Академия” на НХА бе подредена и специална експозиция с негови произведения.