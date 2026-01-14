ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Б.Т.Р. пуска първия си концертен албум, който ще се продава в целия ЕС

Б.Т.Р. Снимка: Архив

“30 години Б.Т.Р” се казва концертният албум, който рокгрупата пуска за първи път и ще се разпространява в ЕС. Аудио- и видеозаписите в него са от юбилейния концерт в зала 1 на НДК от 2023 г. Меломаните могат да чуят 20 песни от 30-годишната история на групата в нови аранжименти, адаптирани за рокгрупа и симфоничен оркестър, както и да гледат документален филм за Б.Т.Р. Лентата показва пътя на групата през тези три десетилетия през погледа на музикантите, техни приятели и почитатели.

Скоро Б.Т.Р. започва клубно турне с колегите си от “Ахат” - на 18 март ще пеят във Варна, на 20 март - в Пловдив, на 21-и - в София.

