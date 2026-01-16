Трети път продадено! Топ 6 на най-скъпите BG картини

За 3 минути и 16 секунди наддават до 160 хил. евро за картина на Антон Митов - художника, изографисал "Св. Александър Невски"

Колко са склонни да наддават колекционерите за картини на български художници? Може ли изкуството ни да се оценява като произведения на световни автори? Въпреки че артпазарът ни все още е твърде малък в сравнение със световния, в края на миналата година български колекционер доказа, че цените на картините на наши художници могат да достигнат международното ниво.

Малкоизвестната картина на Златю Бояджиев "Пейзаж" стана най-скъпо продадената на търг у нас. Български колекционер даде за нея 81 000 евро, като с това спечели рекорда за най-голяма сума на артпазара у нас.

Картината е нарисувана през 1936 г., когато художникът е на 33 години, и е в стил неоимпресионизъм, който става известен в българското изобразително изкуство по това време. Тя е част от т.нар. междинен период на Златю Бояджиев, в който той създава множество пейзажи и е преди

навлизането му в тайните на т.нар. Холандски майстори, от които той започва да се влияе през 1941-1947г.

Масленото платно е с размери 73х94 см. "Творбата не е показвана до този момент, нито е монографирана. Появи се на пазара по желание на собствениците, които изрично настояваха да бъде показана на търг", обясни пред "24 часа" Игор Марковски, който е съосновател на аукционната къща "Аполон и Меркурий".

За картината имало предварително наддаване онлайн и от предложената начална цена 25 000 евро е достигната цена от 45 000 евро. В залата за провеждане на търгове творбата започва от 45 000 евро и за броени минути стига до 65 000 евро. Остават четирима кандидати, които наддават със стъпка от 5 000 евро. На предложението от 81 000 евро играта свърши. Както се казва в тези среди "чукчето удари" - и беше достигната hammer price цена. Toва означава, че когато чукчето на аукциониста удари, няма повече възможност за наддаване. Премията на купувача е съобразно правилата на аукционната къща - в този случай 10% върху тази цена. Разбира се, новият собственик на картината, дал рекордната сума за българския артпазар, не желае да се разкрие пред обществеността.

Досега рекорда държеше вариантът на известната картина "Ръченица" на Иван Мърквичка

Тя беше продадена преди десетина години за 75 000 евро пак на търг в същата аукционна къща.

Иначе оригиналът на българския художник от чешки произход Иван Мърквичка се пази в Националната галерия. "Ръченица" е нарисувана в София. Първият вариант на платното е направен през 1894 година, а вторият – през 1906. В бистришката кръчма, изобразена на платното, ръченица играе ирландският журналист Джеймс Баучер. Според други версии картината изобразява шопски селянин от село Вердикал край Банкя. Най-скъпо продадената картина на български художник в света е “Цигани продават сита на софийския пазар” на Антон Митов.

Най-скъпо продадената картина на български художник в света е "Цигани продават сита на софийския пазар"

на Антон Митов, нарисувана през 1904 г. Тя е изложена на търг на прочута френска аукционна къща.

Естимацията на картината е от €30 000 до €50 000 евро. Любопитното е, че времето, отделено за наддаването на тази творба, е било само 3 минути и 16 секунди. На финала на наддаването са останали двама кандидати. Един, който държал връзка по телефона, и един в залата. Този по телефона предложил €158 хиляди евро, а този в залата - €160 хиляди.

Първи път. Втори път. Трети път. Продадено! Това е окончателната цена. Към нея аукционната къща добавила 27% комисиона, или €43 200 евро. Така цената, която трябва да се заплати от купувача, е €203 202 евро.

Аукционната къща също не издава кой е купил българската картина и коя страна вече е новият ѝ "дом".

Творбата е с размери 81 х 121 см и е рисувана с маслени бои върху платно, подписано долу вдясно и датирано. Има малки пукнатини и липсват 2 части от рамката. Рамката е направена от литовския скулптор от еврейски произход Борис Шац. През 1895 г. той се установява в България, поканен от княз Фердинанд Сакскобургготски. Така се запознава и сприятелява с Иван Мърквичка и Антон Митов.

Тримата основават Държавното рисувално училище, което през 1921 г. се преименува в Държавна художествена академия.

Впрочем Антон Митов заедно с Иван Мърквичка са сред творците, изографисали “Свети Александър Невски” през 1911 – 1912 г. Митов е автор и на мозайката под камбанарията с образа на светеца. Рисува стенописи и икони в Шипченския манастир през 1902 г. и в мавзолей-параклиса “Св. Георги Победоносец” в Плевен през 1905 г. Той илюстрира заедно с други художници и романите на Иван Вазов “Под игото” и “Нова земя”. Прави също така и проекти за театрални костюми.

Творчеството на Антон Митов обхваща почти всички жанрове и техники на живописта. Най-значим е приносът му за създаване на следосвобожденската битова картина и на едни от първите морски пейзажи в българската живопис. Прави реалистични портрети, а също и картини със сюжети от Първата балканска война.

Той е един от основателите на Дружеството за поддържане на изкуството в България през 1893 г. и от организаторите на първите общи художествени изложби.

Миналата година друга българска картина бе продадена за рекордна сума. “Селянин с магаре в полето” на Иван Ангелов е втората най-скъпо продадена българска картина в света.

“Селянин с магаре в полето”,

нарисувана от Иван Ангелов през 1910 г.,

достигна 148 200 евро

Това я прави втората най-скъпо продадена българска картина в света. Търгът беше осъществен в “Доротеум”, която е най-старата аукционна къща в света. Създадена е през 1707 г. Обявената начална цена е между 10 и 15 хиляди евро. Неизвестен колекционер обаче наддава много повече. Съдбата на картината също не се знае - нито къде се намира, нито кой е новият ѝ собственик.

Роден в българското село Бреница, Иван Ангелов започва художественото си обучение в Училището за приложни изкуства в Мюнхен през 1881 г. и от 1882 г. учи в Кралската баварска академия за изящни изкуства при Карл Теодор фон Пилоти. След завършването си той се завръща в родната си България през 1886 г. и първоначално преподава като гимназиален учител във Варна, а след това в София.

Първата му самостоятелна изложба е през 1887 г. и младият художник се радва на голям успех със своите жанрови картини и български пейзажи.

Ангелов представя българското изкуство със свои произведения на множество големи международни художествени изложби в края на XIX и началото на XX век. Той е една от най-важните фигури в българския художествен живот през първите десетилетия след Освобождението и един от основателите на т.нар. Ново българско изкуство.

Основната тема в неговото творчество е селският живот и полският труд във всичките им проявления. Тежкият труд и мъчителното всекидневие на земеделците пораждат у художника интерес и желание да изобрази живота им в цялата му сложност. За 42 000 евро е продадена картината на Бенчо Обрешков от 1937 г.

За друга рекордна сума - 42 хиляди евро, е продадена картина на

художника Бенчо Обрешков

на български търг миналата година.

Натюрмортът е създаден през 1937 г. и е с маслени бои върху платно. Същата година Обрешков получава отличието “Гранд При” от Париж, което го утвърждава като европейски художник от световна величина.

Той остава сред най-ярките фигури в българското изобразително изкуство от изминалото столетие. Роден на 27 април 1899 г. в Карнобат, Обрешков вплита в своето творчество традициите на българската култура с влиянието на модерните европейски школи. Художникът представя свои произведения в международни изложби в Париж, Мюнхен, Атина и Москва, където получава високи оценки. А днес картините му са част от колекциите на Националната художествена галерия, както и на галерии в Прага, Виена, Букурещ и Атина.

Сред най-скъпите картини на български художници са на Владимир Димитров-Майстора, Ярослав Вешин, Жорж Папазов.

Миналата година на търг в София за 65 000 евро бе купена

“Лов на сърни край София” от 1912 г., подписана

от Ярослав Вешин

Цената ѝ я превръща в една от най-добре продадените картини на българския пазар на изкуството. Произведението, рисувано с маслени бои върху платно, влезе в търга с първоначална оценка между 30 000 и 50 000 евро.

Картината е нарисувана по време на Софийския период на художника, който е най-високо оценен в кариерата на Вешин. Тя се появява за първи път на българския артпазар, след като е била част от американска колекция, а по-късно продадена на британски аукцион през 2007 г. Най- скъпата картина в света е на Леонардо да Винчи. През 2017 г. на търг в САЩ платното Salvator Mundi (“Спасителят на света”) е продадено за рекордните 450,3 млн. долара.

Българският артпазар, за съжаление, остава относително малък в сравнение с големите международни търгове, където за някои картини се дават милиони.

За сравнение най-скъпо продадената картина в света е “Спасителят на света”, изобразяваща Христос като Спасителя на света, на Леонардо да Винчи. Картината е продадена за 400 млн. долара, а с включени комисионни достига до 450,312,500

щатски долара. Най-скъпата картина на планетата е окачена на стената в яхтата на саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман.