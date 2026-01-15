ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Студентските кредити вече с максимална лихва 3%

131 години от рождението на поета Гео Милев

Автопортрет на Гео Милев

На 15 януари отбелязваме 131 години от рождението на поета Гео Милев, роден през 1895 година.

Гео Милев (Георги Касабов Милев – 15.01.1895, Раднево) е роден в учителско семейство. Баща му изоставя учителството и урежда книжарница и издателство в Стара Загора. От детска възраст проявява интерес към литературата и рисуването.

Гео Милев учи в старозагорската гимназия (1907 – 1911). Следва романска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1911 – 1912), след което продължава образованието си в Лайпциг (1912 – 1914). Сред най-ярките фигури на българската литература, еднакво значим като поет, критик и пропагандатор на авангардното изкуство. Още първата му стихосбирка „Жестокият пръстен" (1920) радикализира до крайност конфликта между аз-а и реалността – и в този смисъл стои на ръба между символизма и експресионизма, съобщава БГНЕС.

