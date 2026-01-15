"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 15 януари отбелязваме 131 години от рождението на поета Гео Милев, роден през 1895 година.

Гео Милев (Георги Касабов Милев – 15.01.1895, Раднево) е роден в учителско семейство. Баща му изоставя учителството и урежда книжарница и издателство в Стара Загора. От детска възраст проявява интерес към литературата и рисуването.

Гео Милев учи в старозагорската гимназия (1907 – 1911). Следва романска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски" (1911 – 1912), след което продължава образованието си в Лайпциг (1912 – 1914). Сред най-ярките фигури на българската литература, еднакво значим като поет, критик и пропагандатор на авангардното изкуство. Още първата му стихосбирка „Жестокият пръстен" (1920) радикализира до крайност конфликта между аз-а и реалността – и в този смисъл стои на ръба между символизма и експресионизма, съобщава БГНЕС.