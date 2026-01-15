Hermes следи адреси и профили на всеки, който иска емблематичната чанта Birkin

Чантата Birkin е сред най-желаните модни аксесоари в света, а френската модна къща Hermès прилага крайни мерки, за да гарантира, че тя попада само в „подходящи" ръце.

Ново разследване на френското модно издание Glitz разкрива, че служители на луксозната марка използват Google, за да „анализират" адресите на потенциални купувачи на Birkin и да преценят дали жилищата им са достатъчно престижни.

Според публикацията персоналът на Hermès внимателно проверява и профилите на кандидатите в социалните мрежи. Целта е да се установи дали клиентите отговарят на имиджа, който марката иска да асоциира с емблематичната чанта.

Разследването твърди още, че ако служителите по-късно забележат, че клиент е пуснал Birkin за продажба в социалните мрежи или онлайн платформи, както купувачът, така и служителят, осъществил сделката, могат да бъдат поставени в неофициален „черен списък", съобщава "Дейли мейл".

Ограниченията около покупката на Birkin отдавна са обект на спекулации, но тези разкрития хвърлят нова светлина върху строгия и потаен подбор, който Hermès прилага при продажбата на една от най-емблематичните чанти в модната индустрия.

Луксозната чанта Birkin, кръстена на британската актриса и певица Джейн Бъркин, остава символ на статут и ексклузивност, като цените ѝ започват от около £10 000 и могат да достигнат милиони паунда. Освен високата цена, клиентите трябва да преминат през поредица от строги проверки, за да се сдобият с едно от тези емблематични бижута за рамо.

Журналистът Луис Пизано публикува в X, че според разследване на Glitz служители на Hermès проверяват адресите на потенциални купувачи в Google, за да се уверят дали живеят на „достатъчно престижно място", което да ги направи достоен кандидат за Birkin или Kelly.

Според разследването, марката също така следи профилите на клиентите в социалните мрежи и съдържанието, което публикуват. Дори след закупуване на чантата, клиентите остават под наблюдение за евентуална препродажба. Ако бъде засечена такава активност, клиентът бива незабавно поставен в неофициален „черен списък".