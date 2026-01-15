Двете жени, които обвиняват Хулио Иглесиас в сексуален тормоз, ще дадат показания

Двете бивши служителки на Хулио Иглесиас, които го обвиняват в сексуален и физически тормоз, скоро ще бъдат изслушани от съда, предадоха АФП и Ройтерс.

Казусът накърнява имиджа на 82-годишния испански певец, който подготвя защитата си и ще разкрие неговата истина, писа списание „Ола", цитирано от БТА.

Според обвиненията между януари и октомври 2021 г. Иглесиас „нападал и сексуално тормозил" жените, представени с псевдонимите Лаура и Ребека, тогава съответно на 22 и 28 години. Той им е наложил и неправомерни условия на труд, казват в две сходни изявления организациите Women's Link Worldwide и Amnesty International, които подкрепят ищците, цитирани от АФП и Ройтерс.

Жалбата е подадена на 5 януари от жените пред испанската съдебна система. Според двете организации в съдебния иск са описани предполагаеми деяния, които могат да бъдат счетени за „престъпление на трафик на хора с цел принудителен труд" и „престъпления срещу сексуалната свобода", отбелязва АФП.

Във вторник съдебни източници потвърдиха пред осведомителната агенция, че е подадена жалба, но без да дават повече подробности.

По време на съвместна пресконференция представители на двете организации уточниха, че двете бивши служителки на Иглесиас скоро ще бъдат изслушани от съд.

Според организациите прокуратурата има до една година, за да проведе разследването и да представи заключенията.

Испанското списание „Ола" написа, че е разговаряло с Хулио Иглесиас, според когото истината ще излезе наяве и ситуацията ще бъде изяснена. Медията не публикува преки цитати от разговора с певеца, който е заявил, че подготвя защитата си със своите адвокати. Негови близки са отхвърлили обвиненията и са в шок, пише изданието.

И други жени, които твърдят, че са били наети от Хулио Иглесиас, вече са се свързали с асоциацията Women's Link Worldwide, каза нейната изпълнителна директорка Хована Рос Сиснеро, но без да съобщи повече подробности.

Във вторник американската телевизия Univision и испанската онлайн медия elDiario.es публикуваха разследване около свидетелствата на Ребека и Лаура, домашна прислужница и кинезитерапевтка на певеца в именията му в Доминиканската република и Бахамите. Двете жени твърдят, че са били жертви на сексуални посегателства и тормоз от страна на певеца. Едната от тях описва пред двете медии факти, които могат да бъдат квалифицирани като изнасилвания, информира АФП.

В съобщението, разпространено от Women's Link и Amnesty, се казва, че Ребека е свидетелствала публично и е подала жалба, за да получи „справедливост" и да послужи за пример на другите служителки на певеца. „Искам да им кажа да бъдат силни, да говорят, да помнят, че той не е непобедим", казва тя в съобщението, цитирано от АФП. „Моята цел е да се погрижа никоя жена повече да не преживява подобно насилие от негова страна", обяснява и Лаура - другата ищца.

В Испания, където Хулио Иглесиас беше уважавана личност до разкриването на тези обвинения, случаят предизвика бурни реакции, отбелязва АФП.

Лидерът на Народната партия Алберто Нунес Фейхо се похвали през 2024 г. пред изданието „Венити феър", че „всеки месец" разговаря с Хулио Иглесиас - „велик испанец". В сряда той заяви пред телевизия Telecinco, че е „много, много, много изненадан" от случилото се. „Трябва да спрем да спекулираме и да се концентрираме върху разследването, за да разберем какво наистина е станало", добави той.

Бившият мениджър на музикалната икона Фернан Мартинес описа пред Telecinco един „много нежен" човек, който обича „физическия контакт", като същевременно увери, че „никога не го е виждал да проявява агресивно поведение", както го описват жалбоподателките.

Роден през 1943 г., Хулио Иглесиас, изпълнител на Je n'ai pas change, Pauvres diables (Vous les femmes), Manuela, Viens m'embrasser, започва кариерата си през 70-те години на миналия век. Той е сред най-успешните испански изпълнители, продал е над 300 милиона албума на повече от дузина езика.