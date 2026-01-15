Повече от 8,7 милиона зрители гледаха наградите „Златен глобус"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Аудитория от 8,7 милиона зрители е гледала церемонията за връчването на филмовите награди „Златен глобус" в неделя, показват данните на рейтинговата агенция Nielsen, предадоха Асошиейтед прес и АФП.

Това е спад с близо 7 процента спрямо 2024 година, отбелязват от агенцията, предава БТА.

Телевизионно излъчване по Си Би Ес на церемонията, чиято водеща беше Ники Глейзър, не достигна нивата на популярност на предишните две. Миналата година 9,3 милиона души гледаха шоуто, а в края на 2010-те церемонията обикновено привличаше близо 20 милиона зрители, припомня Асошиейтед прес.

След скандал през 2021 г. относно темата за многообразието и етиката, който накара Ен Би Си да се откаже от излъчването на наградите „Златен глобус", през 2023 г. правата за церемонията придобиха Penske Media Dick Clark Productions и Eldridge Industries, холдингова компания на милиардера инвеститор Тод Боели.

В неделя вечер, когато филмите „Битка след битка" и „Хамнет" триумфираха на церемонията, много повече зрители са предпочели да гледат плейофния мач по американски футбол, предаван по същото време по Ен Би Си, показват данните на агенция Nielsen.