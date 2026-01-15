ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Атлас на вселената", копродукция между Румъния и България, представят на „Берлинале"

800
Международният кинофестивал в Берлин (Берлинале). Той ще стартира на 13 февруари. Снимка: Архив

Световната премиера на детския филм „Атлас на Вселена", копродукция между Румъния и България, ще бъде на кинофестивала „Берлинале", съобщи изданието „Скрийн дейли".

Продукцията ще бъде представена в рамките на програмата Generation Kplus.

„Атлас на вселената" е продуциран от Раду Станку и Йоана Ласкар чрез румънската компания „Де Филм", а от българска страна - от Поли Ангелова и Николай Тодоров от „Скрийнинг имоушънс", както и с подкрепата на Националния филмов център, Румънски национален филмов център, OFIC Румъния, „Евроимаж" и Програма „Медиа".

Това е първият пълнометражен филм за деца, режисиран от Пол Негойеску. Сценаристи на лентата са заедно с Михай Минкан. „Атлас на вселената" проследява историята проследява 10-годишния Филип, който случайно купува две десни обувки и трябва да се впусне в пътешествие, за да намери липсващата лява. Това го води към свят, който се намира на границата между реалността и фантазията, като по пътя си открива неочаквани уроци за себе си и за света наоколо, отбелязват от „Скрийнинг имоушънс".

Сред филмите, които ще бъдат представени, има от Бразилия, Япония, Индия.

Кинофестивалът „Берлинале" ще се проведе между 12 и 22 февруари 2026 г.

Както БТА вече писа, известният германски режисьор Вим Вендерс ще бъде председател на журито на 76-ото издание на форума в германската столица.

Международният кинофестивал в Берлин (Берлинале). Той ще стартира на 13 февруари.

