Български сватбен фотограф стана фотограф на годината в международна класация

Ивелин Илиев. Снимка личен архив

Българският сватбен фотограф Ивелин Илиев спечели титлата "Photographer of the Year" в международната платформа Inspirations Photographers - една от най-големите и признати класации в света за сватбена фотография.

Отличието се присъжда ежегодно на най-изявените автори, които разказват емоционални истории чрез обектива си, показват стил и последователно високо ниво на работа през годината.

С наградата си Ивелин Илиев  поставя България сред страните с ярко международно присъствие в сферата на сватбената фотография. Признанието идва като резултат от дългогодишна последователна работа, ясно разпознаваем авторски стил и фокус върху истинските човешки истории и неподправените емоции.

Една от наградените снимки на Ивелин Илиев
„Тази награда е повече от приз - тя е признание за отговорността, която носим, когато снимаме нечий най-важен ден. За напрежението, за смеха, за сълзите и за всички онези малки моменти, които изглеждат кратки, но живеят завинаги. Благодаря на двойките, които ми се довериха, на хората, които стоят зад мен, и на съпругата ми Ваня, с която творим рамо до рамо.", разказва Ивелин Илиев. 

Той е един от най-разпознаваемите сватбени фотографи в България и в топ класациите в световен мащаб. Носител на множество международни отличия, преподавател и лектор.  

Една от наградените снимки на фотографа
Ивелин Илиев. Снимка личен архив
Една от наградените снимки на Ивелин Илиев
