Три тв майки с бебета заедно на разходка в парка

Щастливи и усмихнати, Натали Трифонова, Виктория Готева и Анна-Мария Конова позират за снимка с количките, в които са рожбите им

Усмихнати, щастливи, облечени в топли дрехи и всяка хванала количката със своето дете - така три красиви тв водещи позираха за снимка, след като се срещнаха на разходка в Южния парк в София.

Кадъра пусна в личния си профил Натали Трифонова, а до нея са застанали Анна-Мария Конова, водещата на публицистичното предаване на Нова тв “Пресечна точка”, и Виктория Готева-Димитрова, която представяше новините на Би Ти Ви, допреди да излезе в майчинство.

Първа от тях стана майка Виктория. Синът ѝ Евгени се появи на бял свят миналия януари и е кръстен на известния си баща Евгени Димитров-Маестрото. Музикантът лично присъствал на раждането на бебето, но и двамата с половинката си предпочитат да държат личния си свят далече от медийното пространство.

Водещата на прогнозата за времето и на предаването “Култ” на Би Ти Ви Натали Трифонова роди сина си Арън на 23 септември. Той е плод на любовта ѝ със състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой. Натали разказва, че сама се грижи за детенцето си, без да разчита особено на помощта на гледачки или баби. И често пуска мили кадри със сина си в социалните мрежи.

Анна-Мария Конова, която първо беше репортер, а след това водещ на новините на Би Ти Ви, влезе в Нова тв през 2021 г. Първо беше репортер в нюзрума и отразяваше политическите събития в страната, след това стана водеща на съботно-неделния сутрешен блок “Събуди се”. А когато титулярната водеща Марина Цекова сe върна след майчинството си, Конова стана лице на публицистичното “Пресечна точка”. Тя роди дъщеря си на 21 ноември, Деня на християнското семейство. Момиченцето се казва София и е първо дете и за Анна-Мария, и за любимия ѝ - икономиста Атанас Пеканов. Той е бивш служебен вицепремиер по управление на европейските средства в кабинетите на Стефан Янев и Гълъб Донев. Анна-Мария Конова и Пеканов обаче държат в пълна тайна личния си свят.

