Христо Пъдев става кум на най-добрия си приятел Владо Зомбори

Весела Бабинова и Владимир Зомбори ще вдигат сватба. СНИМКИ: “24 ЧАСА” И ФЕЙСБУК

Уж забавна игра, но неочаквано “Кой да знае?” по Би Ти Ви се превърна в сватовник миналата вечер, след като в ефира ѝ бяха обявени две сватби. След дългогодишна връзка и едно дете актьорите Весела Бабинова и Владимир Зомбори ще се женят. Весела обяви, че дълги години с нейния колега Христо Пъдев, който е капитан на единия отбор в играта, са приятели и той ще бъде техен кум. В отговора на Пъдев се чу и втората новина: “Весела Бабинова ще се омъжи за моя най-добър приятел Владимир Зомбори, а нейната най-добра приятелка е Цветина Петрова, която ще се омъжи за мен”.

Христо Пъдев и любимата му Цветина Петрова
Той обясни в ефир, че двете семейства живеят врата до врата и децата им непрекъснато играят заедно. Христо и Цветина имат дъщеря и син, а Зомбори и Весела Бабинова се радват на момиченце. И двете двойки отдавна са сгодени, но чак сега са решили да вдигат сватби.

