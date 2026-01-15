Първото турне по случай 70 години „Евровизия“ започва на 15 юни в Лондон

Първото официално турне на песенния конкурс „Евровизия“, което ще отбележи 70-ата годишнина от създаването на най-голямото музикално събитие в света, излъчвано на живо, ще започне на 15 юни в лондонската Арена O2, съобщи Прес Асосиейшън/ДПА.

В шоуто ще участват изпълнители от последните седем десетилетия на конкурса, както и 10 певци от надпреварата през 2026 г. Турнето ще посети общо 10 европейски града, като във всеки от тях ще има и изненадващи специални гости. Освен Лондон, домакини на турнето ще бъдат Хамбург, Милано, Цюрих, Антверпен, Кьолн, Копенхаген, Амстердам, Париж и Стокхолм, където турнето ще завърши на 2 юли, уточнява Би Би Си.

Артистите ще изпълняват свои песни от „Евровизия“, както и кавъри на любими изпълнения от 70-годишната история на конкурса. Списъкът с участниците ще бъде потвърден от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) след големия финал на „Евровизия“ във Виена на 16 май, пише БТА.

„Тъй като празнуваме 70 години на „Евровизия“, искахме да създадем нещо наистина уникално и специално – именно това е турнето на живо на песенния конкурс „Евровизия“, каза директорът Мартин Грийн.

Миналогодишната „Евровизия“ достигна до 175 милиона зрители по целия свят, отбелязва Прес Асосиейшън/ДПА.

България ще се представи във втория полуфинал на песенния конкурс „Евровизия” във Виена, който ще се състои на 14 май т.г.