ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп обяви нов план за намаляване цените на здрав...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22099518 www.24chasa.bg

Първото турне по случай 70 години „Евровизия“ започва на 15 юни в Лондон

1124
Първото турне по случай 70 години „Евровизия“ започва на 15 юни в Лондон СНИМКА: БНТ

Първото официално турне на песенния конкурс „Евровизия“, което ще отбележи 70-ата годишнина от създаването на най-голямото музикално събитие в света, излъчвано на живо, ще започне на 15 юни в лондонската Арена O2, съобщи Прес Асосиейшън/ДПА.

В шоуто ще участват изпълнители от последните седем десетилетия на конкурса, както и 10 певци от надпреварата през 2026 г. Турнето ще посети общо 10 европейски града, като във всеки от тях ще има и изненадващи специални гости. Освен Лондон, домакини на турнето ще бъдат Хамбург, Милано, Цюрих, Антверпен, Кьолн, Копенхаген, Амстердам, Париж и Стокхолм, където турнето ще завърши на 2 юли, уточнява Би Би Си.

Артистите ще изпълняват свои песни от „Евровизия“, както и кавъри на любими изпълнения от 70-годишната история на конкурса. Списъкът с участниците ще бъде потвърден от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) след големия финал на „Евровизия“ във Виена на 16 май, пише БТА. 

„Тъй като празнуваме 70 години на „Евровизия“, искахме да създадем нещо наистина уникално и специално – именно това е турнето на живо на песенния конкурс „Евровизия“, каза директорът Мартин Грийн.

Миналогодишната „Евровизия“ достигна до 175 милиона зрители по целия свят, отбелязва Прес Асосиейшън/ДПА.

България ще се представи във втория полуфинал на песенния конкурс „Евровизия” във Виена, който ще се състои на 14 май т.г. 

Първото турне по случай 70 години „Евровизия“ започва на 15 юни в Лондон СНИМКА: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега