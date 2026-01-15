Оневиниха италианската инфлуенсърка Киара Ферани по дело за сериозна измама

Известната италианска инфлуенсърка Киара Ферани беше оневинена по дело за сериозна измама, по което прокуратурата беше поискала за нея присъда от една година затвор, предадоха италиански медии.

Процесът стана известен в Италия под името „Пандорогейт“. Той тръгна от журналистически разкрития, че Ферани е участвала в рекламна кампания за специален „розов“ вариант на коледния сладкиш пандоро, произвеждан от италианската компания "Балоко", която подвеждала клиентите, че ако си купят от този по-скъп специален продукт ще допринесат за конкретна благотворителна кауза. Всъщност Ферани вече била направила еднократно дарение за тази кауза и рекламната кампания целяла да подчертае този факт. Но клиентите останали с впечатлението, че част от парите за всеки сладкиш, отиват за благотворителна цел. Инцидентът датира от зимния сезон 2021-2022 г.

Разследването показа, че по същата заблуждаваща схема се е действало и във връзка с реклама на шоколадови великденски яйца, произведени от фирмата „Долчи прециози“ за Великден през 2021 г. и 2022 г.

През 2024 г. Италианският антитръстов орган разпореди на две компании, свързани с инфлуенсърката Ферани да платят най-малко 1,2 милиона евро за тригодишен период на благотворителна организация заради скандала с великденските яйца. През същата година Ферани дари и 200 000 евро на жертви на домашно насилие в замяна на споразумение с организацията на италианските потребители да оттегли тя иска срещу нея заради подвеждащите реклами, информира БТА.

В крайна сметка съдът прецени, че след като искът срещу Ферани е бил оттеглен и тя е платила обезщетения, то делото срещу нея няма основание да продължава и сне обвиненията срещу нея.

Други двама обвиняеми по същото дело също бяха оневинени.

Съдебните неволи на Ферани обаче обтегнаха отношенията с нейния брачен партньор - известния рапър Федец, и двойката се разведе, припомнят италианските медии.

В миналото Ферани и Федец критикуваха решенията на управляващата десница в Италия и се явяваха на прояви на опозицията.