Обявиха Алеята на славата за "най-лошата" туристическа дестинация

Доклад на пътническата компания Stasher направи класация на „най-лошите" дестинации за посещение от туристи. На челно място застава Алеята на Славата в Холивуд, Лос Анджелис, съобщава Fox News.

Анализаторите са разгледали повече от 100 туристически атракции по света. Пътническата компания изготвила доклада въз основа на оценки в Google Reviews, коментари в Тик Ток, достъпност на летищата, безопасност на държавите и качество на местата за настаняване.

Най-лошата оценка от всички получава Алеята на славата в Холивуд, Лос Анджелис.

Разположена на около 37 км от летище LAX, тази алея със звезди на знаменитости има най-ниските оценки в Google и по отношение на сигурността, отбелязват анализаторите. На нея има над 2800 звезди, които почитат постижения във филми, телевизията, музиката, радиото и сценичните изкуства, според.

Районът е занемарен, мръсен и пълен със съмнителни личности, пишат потребители на платформата за пътувания в TripAdvisor. Цените в ресторантите и магазините са силно завишени и има много бездомни, а нивото на сигурността е много ниско, гласят други оплаквания в сайта.

Други дестинации в топ "10 на туристическите капани, които не си заслужават", са Мъртво море между Израел и Йордания, и Капалъ чарши в Истанбул, Турция, както и Великата китайска стена също попада в този списък.

"Търговската камара на Холивуд продължава да добавя звезди на Алеята на славата като представител на град Лос Анджелис. Средно по две звезди се добавят всеки месец. Алеята е почит към всички, които са работили усилено, за да създадат и поддържат тази туристическа атракция от световна класа", пише в официалния сайт на Алеята на славата.