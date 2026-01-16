Премиера на алманах от третото издание на конкурса „Янаки Петров"

Алманахът от ІІІ-ия национален литературен конкурс „Янаки Петров" ще има своята дългоочаквана премиера. На 23 януари 2026 г. от 17 ч. „Военният клуб" в град Средец, общ. Бургас ще бъде домакин на събитието. Народно читалище "Пробуда-1897" и Книгоиздателска къща „Труд" са сред организаторите на издаването на алманаха.

Самият конкурс бе проведен през изминалата 2025 година, а лауреатите бяха обявени на 4 септември, когато е и рождената дата на Янаки Петров. В третото издание на конкурса участие взеха 300 творци с над 1000 авторски стихове и разкази.

Номинирани за награждаване бяха 20 от тях, 11 получиха награди. Всички 20 номинирани творби са включени в новия алманах, който може да се закупи ексклузивно на www.trud.cc – електронната книжарница на издателя. Представител на издателство „Труд" бе сред журиращите конкурса.