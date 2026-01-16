Ханс Цимер ще композира музиката за сериала на "Хари Потър"

Предстоящият телевизионен сериал „Хари Потър" на HBO ще има изцяло нова оригинална музика, композирана от изключително продуктивния и световноизвестен Ханс Цимер, както и от Bleeding Fingers Music — композиторски колектив, на който той е съосновател, съобщи The Hollywood Reporter.

Bleeding Fingers Music е основан от Ханс Цимер, Ръсел Емануел и Стивън Кофски и представлява колектив от композитори, които създават оригинални музикални партитури за кино, телевизия и различни творчески проекти.

Композиторите Кара Талве и Анже Розман от Bleeding Fingers Music ще работят заедно с Цимер върху музиката за сериала „Хари Потър", чиято премиера е планирана за 2027 г. по HBO и HBO Max. Ханс Цимер, разбира се, е един от най-известните и продуктивни композитори в историята на киното, с филмография, включваща заглавия като „Генезис", „Цар Лъв", „Дюн", „Блек Хоук", „Гладиатор" и десетки други филми (той е носител на „Оскар" за „Дюн" и „Цар Лъв"). Сред телевизионните му проекти са „Chief of War", както и документални поредици като „Planet Earth II" и „Frozen Planet", пише БГНЕС.

„Музикалното наследство на „Хари Потър" е отправна точка за композитори по целия свят и ние сме смирени от възможността да се присъединим към толкова забележителен екип в проект от подобен мащаб", заяви Цимер.

„Отговорността е нещо, което аз, Кара Талве и Анже Розман не приемаме лекомислено. Магията е навсякъде около нас, често съвсем малко извън обсега ни, но както в света на Хари Потър, просто трябва да я потърсиш. С тази музика се надяваме да приближим публиката още малко до нея, като същевременно отдадем почит на онова, което е съществувало преди", добави композиторът.

Сериалът „Хари Потър" е безспорно един от най-очакваните телевизионни проекти в развитие в момента, като плановете предвиждат всеки сезон да бъде фокусиран върху една от книгите от бестселъровата поредица на Дж. К. Роулинг. Очаква се сериалът да навлезе много по-дълбоко в света на Хари Потър в сравнение с игралните филми, благодарение на възможността историята да бъде разгърната в рамките на цял сезон с множество епизоди.

Актьорският състав вече е подбран, като нови млади таланти ще изиграят детските роли, а утвърдени имена като Джон Литгоу, Ник Фрост и Джанет Мактиър ще се превъплътят в много от възрастните персонажи. Уоруик Дейвис също ще повтори ролята си на професор Филиъс Флитуик от „Хогуортс".

Сериалът е написан и продуциран от Франческа Гардинър. Марк Майлод ще бъде изпълнителен продуцент и ще режисира няколко епизода за HBO в сътрудничество с Brontë Film and TV и Warner Bros. Television. Изпълнителни продуценти са още Дж. К. Роулинг, Нийл Блеър и Рут Кенли-Летс от Brontë Film and TV, както и Дейвид Хейман от Heyday Films.