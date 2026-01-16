Георги Любенов и Боряна Граматикова водещи на националната селекция за "Евровизия"

Георги Любенов и Боряна Граматикова ще бъдат водещи на националната селекция за избор на български представител на „Евровизия". Тя ще се проведе в три етапа под формата на телевизионна музикална шоупрограма, излъчвана на живо по БНТ 1.

В надпреварата за избор на български представител на „Евровизия 2026" са 15 изпълнители - Керана и "Космонавтите", Михаела Маринова, Михаела Филева, Молец, Роксана, Фики, Дара, Дара Екимова, ДИА, Елизабет, Мона, Прея, Вал, Вениамин и Innerglow.

В първия етап от селекцията – на 24 януари, събота, от 21 ч по БНТ 1 всички петнадесет артисти ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар. Гласуването ще е чрез комбиниран вот – на професионално жури и на телевизионната аудитория през сайт, специално създаден за конкурса.

Във втория етап от селекцията – на 31 януари, събота, от 21 ч по БНТ 1 ще продължат седем изпълнители, които отново ще изпеят по една песен по избор от своя авторски репертоар, а един от тях ще бъде избран за победител. Той също ще бъде определен чрез комбиниран вот.

В третата, финална фаза на селекцията – през февруари, победителят ще изпълни на живо по БНТ 1 три парчета, написани специално за „Евровизия". Песента, която ще представя България на конкурса във Виена, отново ще бъде определена чрез комбиниран вот.