ТЕСТ: Какво впечатление оставяте в другите?

1. Когато се запознавате с нов човек, вие:

А) Усмихвате се и говорите спокойно и лесно.

Б) Учтиви сте, но човекът срещу вас говори повече.

В) Притеснявате се и не можете да се отпуснете да говорите свободно.

2. Когато сте сред голяма група хора, вие:

А) Говорите много и лесно привличате вниманието.

Б) Включвате се в разговора само когато някой ви попита нещо.

В) Предпочитате да слушате, отколкото да говорите.

3. Човек, с когото си говорите отскоро, ви споделя личен проблем. Вие:

А) Слушате внимателно и давате разумен съвет.

Б) Изслушвате човека, но не му давате подкрепа.

В) Чувствате се неудобно и се опитвате да смените темата.

4. Когато навлезете в нова среда, вие:

А) Бързо се адаптирате и си говорите свободно с другите.

Б) Нужно ви е време да се впишете.

В) Тихи и затворени сте и не успявате да се впишете.

5. Как постъпвате, когато харесвате някого от срещуположния пол?

А) Показвате открито чувствата си.

Б) Давате фини сигнали.

В) Стараете се да не ви личи.

6. Как реагирате на комплименти?

А) Приемате ги с усмивка и благодарите.

Б) Малко се смущавате, но се радвате.

В) Не знаете как да реагирате.

7. Как хората най-често се чувстват около вас?

А) Карате ги да се чувстват спокойни и разбрани.

Б) Малко несигурни и неуверени как да се държат.

В) Дистанцирани и напрегнати.

8. Когато нов колега се появи на работното ви място и има нужда от помощ, вие...

А) С удоволствие му помагате.

Б) Не му помагате, докато не ви помоли.

В) Оставяте го да се справи сам.

9. Какво правите, ако някой е нервен около вас?

А) Успокоявате го.

Б) Не му казвате нищо и изчаквате да му мине.

В) Отдръпвате се емоционално.

10. Когато някой, с когото отскоро си говорите, ви се довери:

А) Ставате по-открити.

Б) Пазите доверието, но не се откривате пред човека.

В) Чувствате се уязвими.

11. Как реагирате, когато някой се опитва да ви впечатли?

А) Усещате това и се чувствате добре от този факт.

Б) Приемате го с любопитство, но не знаете как да реагирате.

В) Дистанцирате се.

12. Когато някой, който не ви е толкова близък, усети, че не се чувствате добре, вие...

А) Признавате си пред него, че не се чувствате добре.

Б) Казвате, че греши за усещането си.

В) Затваряте се в себе си.

13. Как ще постъпите, ако ваш познат ви моли да му помогнете с услуга?

А) Съгласявате се и помагате с каквото можете.

Б) Помагате, но само ако имате време и не ви затруднява.

В) Опитвате се учтиво да откажете или да намерите извинение.

14. Поканени сте на събиране, където не познавате много от хората. Вие...

А) Отивате с желание и бързо се включвате в разговорите.

Б) Трябва ви време да се отпуснете пред хората и да си говорите с тях.

В) Не се чувствате комфортно и си говорите само с хората, които познавате.

Най-много отговори “а”:

Вие оставяте впечатление, че сте отворени, топли и уверени. Хората ви възприемат като някой, с когото е лесно да се говори и който създава усещане за спокойствие и доверие. Вие сте естествени, уверени и не се страхувате да показвате емоциите си.

Най-много отговори “б”:

Вие оставяте впечатление у хората, че сте сдържани, деликатни и наблюдателни. Не се хвърляте веднага в центъра на вниманието. Когато някой ви опознае, открива у вас дълбочина и интелигентност.

Най-много отговори “в”:

Вие оставяте впечатление, че сте тихи и затворени. Хората усещат, че не допускате всеки близо до себе си и че имате нужда от време, за да се отпуснете и да споделяте.

7 съвета как да ви възприемат положително

1. Бъдете спокойни и естествени.

Когато сте себе си, хората ви усещат като искрени и приятни.

2. Усмихвайте се и поддържайте зрителен контакт.

Това показва увереност и интерес към човека срещу вас.

3. Слушайте внимателно, когато човекът отсреща ви говори.

Хората харесват онези, които ги изслушват и приемат.

4. Проявете малко топлина и съпричастност.

Една мила дума или жест може да създаде силно положително усещане за вас.

5. Говорете ясно и спокойно.

Това ви прави по-уверени и по-лесни за възприемане.

6. Бъдете отворени, но не прибързвайте.

Дайте си време да се отпуснете и да покажете най-доброто от себе си.

7. Оставяйте след себе си чувство за уважение.

Когато хората се чувстват приети и разбрани, те ви запомнят с добро.