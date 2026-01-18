Брадли Купър: За майка ми Джан Яман е най-добрият актьор в света

Бях предупреден за арестите в Турция, нямам какво да крия, казва турската звезда

Кой би си помислил, че петкратно номиниран за “Оскар” актьор може да бъде засенчен от звезда на турски сериал? И то не пред кого да е, а пред собствената му майка. Точно това разкри с много ирония Брадли Купър в подкаста на Джо Роугън, хвърляйки светлина върху неочакваната международна популярност на Джан Яман и хитовия сериал “Свободен дух” (Daydreamer).

В момент, когато името на Джан Яман бе замесено в медийна буря след новината за ареста му в Турция по обвинения за наркотрафик, които актьорът категорично отрече и остро разкритикува пресата, дойде една изненадваща и много по-лека информация. По време на разговора си с Джо Роугън Брадли Купър обясни, че майка му Глория Кампано е заклет фен на турските сериали, а любимият ѝ безспорно е “Свободен дух”, който често се превежда у нас и като “Ранобудна птичка”.

Според разказа на холивудската звезда майка му гледа сериала в оригинал на турски, без да чака дублаж или превод, и е проследила всичките му 360 епизода, при това по няколко пъти. За нея Яман бил най-добрият актьор на света.

Тя казва: “Този мъж е

най-добрият и

най-красивият в света”,

шегува се Купър, като добавя, че собствените му номинации за “Оскар” явно не впечатляват особено вкъщи.

Брадли Купър с майка си, с която са си много близки. Той често я води на престижни церемонии като своя дама. СНИМКА: РОЙТЕРС

“Свободен дух” - сериалът, който изстреля Джан Яман на международната сцена, разказва романтичната история на фотографа Джан Дивит и мечтателката Санем Айдън, изиграна от Демет Йоздемир. Красавицата е с български корени - баба ѝ по майчина линия е емигрирала от страната ни преди доста години.

Дългите погледи, драматичните паузи и силната химия между двамата герои превърнаха продукцията в глобален феномен и родиха безброй слухове за връзка и в реалния живот.

Коментарите на Брадли Купър бързо стигнаха до самия Джан Яман. Турският актьор реагира с благодарност и чувство за хумор, като написа в инстаграм:

“Моля, кажете на Брадли, че бих искал да поздравя майка му. Новият ми сериал “Сандокан” ще бъде с премиера на 19-и в Netflix US и се надявам и той да ѝ хареса”.

Междувременно Джан Яман продължава с натоварения си график.

Той е в Испания, където

участва в сериала

“Лабиринтът на пеперудите”,

в който влиза в ролята на бившия таен агент Каплан. Първият сезон се снима в Тенерифе, а вторият - в Мадрид. Въпреки напрежението около името му актьорът показва, че умее да приема нещата с ирония и да се радва на подкрепата на феновете си. След завръщането си в Рим от Истанбул ден след задържането си той призова италианските медии да не вярват на написаното от турските, които не го обичат.

Яман си партнира с Демет Йоздемир в "Свободен дух".

Актьорът е в Испания и за да представи една от последните турски продукции с негово участие - шестсерийната драма “Турчинът”. Тя е заснета изцяло на английски език и е базирана на истинската история за турски войник, който, след като избягва смъртна присъда, се укрива в италианско село в Алпите и не след дълго става негов защитник. Затова и Яман се срещна с много журналисти в Испания и даде обширно интервю за местния “Ел Паис”, в който разказва, че е правил много грешки в кариерата си, но използва времето, за да се развива и възстанови от тях.

Той обяснява, че

от шест години вече живее

в Италия и прави съвсем

различни неща от сапунените

турски сериали

“Имах късмета да участвам в много романтични комедии, докато бях на 20. Тренирах, правейки много епизоди в продължение на доста години. Обърках се, но имах време да се поправя и да се възстановя. Десетте години работа в Турция по този начин ми помогнаха да се развия изключително много”, обяснява актьорът пред испанската медия.

Яман дори коментира и неотдавнашния си арест в Истанбул: “Имах коледна ваканция, три седмици почивка, и исках да се върна в Истанбул. Вече знаех, че така стоят нещата в Турция, че полицията прави тези неща. Бях предупреден, но въпреки това исках да отида, защото защо не? Нямам какво да крия. Имах страхотни три седмици, но нещо трябваше да се случи, за да отмени това хубаво чувство, нещо, което да го развали”, разказа актьорът с усмивка.