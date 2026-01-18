Красивата София татуира Никола Цолов и София Бобчева

Въпреки че е от известния тенис род Пампулови, от малка грабва четките вместо ракетата и вече е сред най-известните млади тату артисти

Софѝя от София, която рисува по кожата на Софѝя (Бобчева) - това е закачлива част от визитката на една от най-нашумелите тату артисти в столицата.

Младата художничка София Пампулова е вече име в това съвременно градско попарт пространство. Часовете при нея се записват отрано, а запазената ѝ марка са изящните, фини линии и цветни “намигвания”. Дели времето си между своята страст, превърнала се в професия, и малката си дъщеричка.

Въпреки че идва от спортно семейство, тя избира четката пред ракетата. Наследник е на известния тенис род Пампулови. “Идвам от семейство на тенисисти, но спортът никога не ме е вълнувал. Била съм шампион по лека атлетика, но ходих насила”, признава тя.

Рисува страстно от малка, завършва Художествената гимназия. Ако не бях татуист, най-вероятно щях да съм маркетинг специалист, казва София. Но покрай първите татуировки, които отива да ѝ направят, осъзнава, че всъщност и тя би могла да рисува с мастило по кожата. И бързо напредва в това малко по-различно изкуство.

Отваря първото си студио веднага след като завършва училище и скоро набира популярност не само сред връстниците си. Художници, музиканти, артисти е кръгът, който веднага припознава таланта на красивото русо момиче. След успеха на първото отваря и второ, по-голямо студио, където работи заедно с колеги. Татус на дива котка СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Тя е едно от разпознаваемите лица със собствения сиэ почерк, деликатно отношение, прецизна техника, усет към детайла и световните трендове. И усещането, че срещу теб наистина е художник. “За татуировката е важно да е красива, смисъл винаги може да ѝ придадеш”, усмихва се Софи.

Сред най-известните нейни клиенти е Никола Цолов. Първият българин с пробив във Формула 3, а вече и във Формула 2, неведнъж се е доверявал на София. В социалните мрежи наскоро

пилотът побърза да покаже новия си татус на две красиви лястовици

Впрочем лястовицата е сред новите трендове в картините по кожата, разказва тутистката. Никола Цолов Лястовиците на младия пилот Никола Цолов

Птички на глезена е направила дори на баба си. Това е и най-възрастният човек, който е татуирала досега. Даже дамите са две, при това с еднакви татуси - бабата на Софи и нейната сестра. “Две птички за две сестрички”, казали си те, когато взели нестандартното за много техни връстници в България решение. Впрочем и майката на София вече е “модел” на дъщеря си.

Съименичката ѝ - актрисата София Бобчева, пък избрала татус на бонбон, посветен на моноспектакала ѝ “Бонбон”. Сред другите известни лица, доверили се на София Пампулова, е рапърът Wosh MC (син на актьора Иван Иванов).

Разказва, че за нея татуирането не е просто работа, а начинът ѝ да остави нещо след себе си, затова е важно татуировката да е направена с хубава енергия. Също толкова значение отдава на комуникацията с хората, дошли в ателието, и красивия изпипан дизайн. Дали защото името ѝ означава мъдрост, разговорът със София тече леко, увлекателно, успокояващо. Татуировка на София Сърце

Гледа на татуировките и като на тип манифестация -

привличаш това, което е на тялото ти, така че трябва да си даваш сметка какъв знак отправяш на Вселената

Затова и не е фен на хиперреалистични черепи и всякакви негативни изображения. Не си пада и по патриотичните татуси.

Освен че мастилото на Софи е отвъд клишетата, тя се дразни и от клишираните схващания за това изкуство. Особено от разбирането в България, че татуираните хора са затворници, а татуистите - наркомани. Самата тя определя себе си като съвестен артист и допълва, че дори преди работа не пие кафе, за да е напълно концентрирана. Много е важно фините линии да са прецизни, а кофеинът не е най-добрият помощник за това.

Сблъсквала се е с предубежденията

срещу хората с татуировки (каквато е и самата тя) на улицата, в магазини за дрехи, дори на детската площадка, когато е с дъщеря си. Пътува често до Лондон, а за разлика от тук в тамошното общество доминира разбирането, че всеки е свободен да се изразява, както пожелае.

Пампулова разказва и за случаите, в които се е налагало да откаже да направи татуировка. Обикновено такава е реакцията ѝ, когато клиенти искат да изпише на кожата им имената на гаджета. Трудно се съгласява и да татуира пръстите на ръката заради лесната инфекция и бързото износване на изображението - след време няма да изглежда така, както сте си го пожелали. Внимателно обяснява на хората и че при използване на червено мастило има известен риск от алергични реакции.

“Мъжете повече мрънкат и се оплакват от болката,

жените сме по-пригодени към нея”, усмихва се Софи на неизбежния въпрос боли ли да се татуираш. Все пак жените раждат, а и често се подлагат на разкрасителни процедури, които също носят сериозен дискомфорт. Някои хора определят болката като силна, за други не е нещо особено. Всичко зависи от зоната, обяснява тату артистката. Като най-болезнени определя ребрата, гърба и гръдния кош.

В новата ера на AI доста нейни колеги правят дизайните си с изкуствения интелект, но София Пампулова искрено се надява и вярва, че идентичността на артистите ще бъде запазена. И че е нещо, което зависи изцяло от хората. Определено е скептична към роботите, които татуират, тя винаги би се доверила на човек.

Глухарчетата и знакът за безкрайност вече са демоде

Трендовете в света на татуировките се менят бързо и са разнообразни. Всичко зависи от въображението на клиента и на артиста, но все пак има мода. “Демоде най-сетне станаха знакът на безкрайността и глухарчетата”, предупреждава София Пампулова.

Като най-актуални в момента посочва образите на птици и в частност лястовиците. Всеки 5-и българин вече има татуировка, сочи национално проучване на агенция “Тренд” от последните години. Най-висок е процентът сред младите. 21% у нас пък смятат, че хората с татуси са по-склонни към криминални прояви.