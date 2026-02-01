Тимъти Шаламе 7 г. се готви за ролята, с която засенчи Леонардо ди Каприо

За него вече се говори като за една от най-големите филмови звезди от поколението Z

Никакви тежки наркотици и никакви филми за супергерои - това е един от съветите за успех в Холивуд, който Тимъти Шаламе получава от Леонардо ди Каприо преди години. По това време двамата се снимат в “Не поглеждай нагоре”. Ди Каприо има главна роля във филма, а Шаламе малка, заради което някои критици го наричат просто “сладко искрен”. Други обаче го намират за невероятно талантлив, чертаят му славно бъдеще в киното и се оказват прави.

На последните награди “Златен глобус” той триумфира в една от най-оспорваните категории, побеждавайки Леонардо ди Каприо, Джордж Клуни и други големи имена. 30-годишният Шаламе спечели трофея за най-добър актьор за играта си във “Върховният Марти”. Седмица по-рано стори същото и на церемонията за призовете “Изборът на критиците”, което накара букмейкърите рязко да увеличат шансовете му и за “Оскар”, където доскоро Ди Каприо бе сочен като фаворит с ролята си в “Битка след битка”.

Черната комедия с негово участие наистина е високо оценявана в много категории, но за актьорско майсторство Шаламе, изглежда, изпреварва ментора си. Някои британски издания вече говорят за “шаламания”, подобна на “леоманията” -

вълната от обожание,

с която звездата от

“Титаник” бе приемана

в началото на кариерата си.

Всъщност паралелите между двамата актьори започват още през 2021 г. Тогава Шаламе наследява Ди Каприо като най-млад актьор, намерил място на първата страница на списание “Тайм”. Поводът са няколко запомнящи се роли, които му донасят номинации за престижни филмови награди, но така и не успява да ги спечели.

Последната му във “Върховният Марти” обаче, изглежда, компенсира всички предишни пропуснати шансове. Във филма Шаламе играе състезател по тенис на маса от 50-те години, който мечтае да стане шампион, въпреки че почти никой не вярва в него. Признава, че се е подготвял за ролята близо седем години. За да постигне владеене на този спорт на състезателно ниво, взема уроци от шампиони. Тренира ежедневно, дори докато снима биографичния филм за Боб Дилън “Напълно непознат”, който е не по-малко предизвикателство. За да влезе в образа на легендарния музикант, пак са му необходими години. Учи се да свири на китара и работи с вокални специалисти, помогнали на колегата му Остън Бътлър да изиграе Елвис.

“Видях, че към актьорството може и трябва да се подхожда като към занаят. Че не е нужно това да бъде машина за фалш”, казва Шаламе. Той признава, че се старае да подхожда професионално към всичко в своята кариера и да не прави компромиси. Когато популярността му започва да расте и поканите за интервюта валят, се хваща да гледа медийните изяви на други прохождащи звезди. Избира тези от тях, които не само изглеждат уверено, но и са искрени, защото самият той е такъв.

“Знам, че хората обикновено не говорят така, но аз искам да бъда един от великите”, казва Шаламе в интервю, с което си навлича критики за самовлюбеност. Познаващи го добре обаче твърдят, че той има не само таланта, но и работоспособността да го направи. Когато трябва да изиграе 17-годишен младеж, който се влюбва в дошъл на стаж при баща му в Италия американец, се научава да говори италиански и да свири на пиано. Тимъти толкова добре се превъплъщава в образа на романтичния Елио, че филмът “Призови ме с твоето име” е номиниран за редица награди и носи значителни финансови постъпления на създателите си.

Въпреки това не успява да го изстреля на върха на световното кино, както сега прави ролята му на състезател по пинг-понг - игра, която никога не е била сред най-любимите на младите, още повече през 50-те години в САЩ, когато се развива действието на “Върховният Марти”. Но Шаламе не само успя да я изпълни със съдържание, но и прави такава рекламна кампания на филма, че той става едно от най-търсените заглавия. Пуснати тематични якета буквално се превръщат в хит и пред лондонския магазин, в който се продават, се вият опашки.

Всяка крачка на актьора

се следи от папараци

и новините за него са широко споделяни и коментирани в социалните мрежи. А и самият той сякаш е започнал да изоставя загадъчния си образ. Все по-рядко носи слънчевите очила, зад които се криеше. Станал е по-словоохотлив по лични въпроси, с което допълнително подхранва интереса към себе си.

“Не се интересувам от това да правя престижно кино за една изчезваща публика. Но ако се наложи да сложа огромна топка за пинг-понг на главата си, за да привлека част от моите 19 млн. последователи в социалните мрежи към “Върховният Марти”, ще го направя без колебание”, заявява Шаламе, който вече е определян като една от най-големите филмови звезди на поколението Z.

Актьорът благодари на гаджето си, заради което го критикуват

“Просто ще кажа благодаря на партньорката си от три години. Обичам те. Не бих могъл да направя това без теб. Благодаря ти от дъното на сърцето си”, каза Тимъти Шаламе, докато получаваше приза “Изборът на критиците”. От три години той има романтична връзка с риалити звездата Кайли Дженър, заради която е критикуван от почитатели. Някои от тях открито пишат, че не разбират какво общо може да има талантлив човек като него с жена, която се интересува само от козметични процедури и гримове.

Подобно на други представители на клана Кардашиян и Кайли Дженър използва популярността си, за да развива свои козметични марки и модни брандове. Макар да е една от най-известните и следени жени в социалните мрежи, тя дълго време не се появяваше на публични места с Шаламе, но нещата напоследък се промениха. Двамата присъстваха в еднакви оранжеви костюми на премиера на “Върховният Марти” в Ню Йорк. Кайли бе и на всяка церемония, на която актьорът бе награждаван.

“Те вероятно имат много повече общи неща, отколкото си мислите. Свикнали са да се справят със светлината на прожекторите от ранна възраст. И двамата са безсрамно амбициозни и предприемчиви - Дженър с нейната марка за красота, а Шаламе с неортодоксалните си подходи към маркетинг на своите филми. И двамата са изключително силни онлайн и може би просто ще се окажат силната двойка на поколението Z”, коментира “Индипендънт”.

Дженър и Шаламе започват да се срещат през 2023 г., след като тя се разделя с бащата на двете си деца - рапъра Травис Скот. Актьорът пък преди е имал любовни отношения с колежките си Лили-Роуз Деп и Ейса Гонсалес, която в момента е гадже на Григор Димитров.