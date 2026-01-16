Вижте как изглежда новата Лара Крофт

Първата снимка на актрисата Софи Търнър в предстоящата ѝ роля като Лара Крофт вече е факт. На нея актрисата е с характерните за героинята къси панталони и топ, вързана коса и два пистолета в кобури на бедрата ѝ. Лара Крофт е героиня от култовата компютърна игра "Томб Райдър", а по-късно бе изиграна от Анджелина Джоли на екрана.

Новината, че актрисата, която получи световна слава с ролята си на Санса Старк от "Игра на тронове", ще поеме образа на Анджелина Джоли и Алисия Викандер дойде още през септември миналата година, припомня NOVA.

Лара Крофт е главен герой в поредицата от екшън-приключенски видеоигри "Томб Рейдър". Създател на образа, характера и визията на Лара е графичният дизайнер Тоби Гард, а разработката започва още през 1994 година. Крофт е британски археолог, който пътува по света в търсене на изгубени артефакти и прониква в опасни гробници и руини. Геймплеят обикновено се фокусира върху изследване, решаване на загадки и пътуване през враждебна земи, изпълнени с врагове и капани.

Част от франчайза стават филмови адаптации, комикси и романи. А първата Лара Кроф на голям екран е Анджелина Джоли, която взе участие в "Лара Крофт: Томб Рейдър" и "Лара Крофт: Томб Рейдър - Люлката на живота". Ролята на звездата от "Мария" беше поета от Алисия Викандер в третата част "Томб Рейдър: Първа мисия".

Софи Търнър е родена на 21 февруари 1996 г. в Нортхамптън, Великобритания. Нейният дебют като актриса дойде през 2011 година със сериала "Игра на тронове", където играе ролята на дъщерята на Нед Старк от Зимен хребет.

Търнър изигра мутант Джийн Грей в „Х-Мен: Апокалипсис" (2016), след което повтори ролята в „Х-Мен: Тъмния Феникс" (2019) .

През 2019 г. сключи брак с Джо Джонас, вокал на групата „Джонас Брадърс", с когото имат две деца - Уила и Делфин. По-късно двойката се раздели.