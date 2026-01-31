Холивуд бавно връща на червения килим Аштън Къчър, който защити насилник

Звездата от "Двама мъже и половина" бе загърбен от колеги и зрители заради близкото си приятелство с двама осъдени

Аштън Къчър, звездата от популярния сериал “Двама мъже и половина”, се опитва да се завърне под светлините на прожекторите, но засега без особен успех. Актьорът изпадна в немилост преди 3 години заради доста спорните си постъпки и близкото си приятелство с двама доказани насилници. Оттогава той не се е появявал на голям екран, а коментатори определиха напъните му за реабилитация в очите на публиката като отчаяни.

Преди дни медиите заговориха за Къчър, след като за първи път от месеци той и съпругата му Мила Кунис бяха забелязани на разходка и вечеря в италиански ресторант в Лос Анджелис. Двойката бе и сред гостите на последните награди “Златен глобус”, което бе първата им поява сред холивудския елит от 4 години. Освен това звездата припомня за себе си с ролята на зловещ техномилиардер, открил извора на вечната младост, в тв поредицата The Beauty по FX, чиято премиера е на 21 януари. Актьорът силно се надявал, че този нетипичен за него образ на злодей ще му помогне да съживи кариерата си.

Всичко започна през 2023 г., когато Къчър и жена му написаха няколко

писма до съда в защита

на стария си приятел

Дани Мастърсън,

преди той да влезе в затвора за 30 г. за изнасилване. В писмата семейството холивудски знаменитости молеше магистратите за снизхождение въпреки доказателствата, че Мастърсън е насилил две жени. Избухна скандал и Къчър бе залят с порой от негативни коментари, защото е защитил престъпник. По-късно семейството пусна видео с извинение, но то всъщност наля още масло в огъня. Актьорът, дебютирал в ситкома “Шоуто на 70-те”, където играеше заедно с Мастърсън, бе принуден да се оттегли и от ръководството на фондация за борба със сексуалното насилие над деца.

Този тайфун още не беше напълно затихнал, когато на бял свят излезе близкото дългогодишно приятелство на Аштън с друг прочут клиент на американското правосъдие - рапъра Шон “Диди” Комбс, известен като Пъф Деди. Той също лежи 50 месеца зад решетките по две обвинения за “превоз на хора с цел проституция”. Влиятелният музикален продуцент бе оправдан по тежките обвинения за трафик с цел сексуална експлоатация, рекет и участие в престъпна група, които можеха да му докарат доживотна присъда, но така или иначе подробностите за организираните от него оргии, които излязоха на бял свят покрай процеса, разтърсиха света на шоубизнеса. 120 предполагаеми жертви бяха подали граждански искове против рапъра с обвинения, че са били дрогирани и насилвани от него.

47-годишният Аштън Къчър се спотаи, за да мине бурята покрай Пъф Деди, но не остана незасегнат от нея. Реномето му се срина, което той и Мила Кунис усетили, когато започнали все по-рядко да получават покани за бляскавите холивудски събития. През миналата година актьорът, който минаваше за един от големите кинокрасавци, е присъствал само веднъж на червения килим. По едно време дори се заговори, че семейната двойка и двете им деца възнамеряват да напуснат САЩ, за да намерят спокойствие в Европа. Между другото, последният филм на Къчър през 2023 г. “Твоето или моето място”, в който той си партнира с Рийс Уидърспун, бе обявен от критиката за

една от най-разочароващите

комедии на годината

“Аштън се притеснява от миналите си прегрешения. Той знае, че епизодите с Мастърсън и Пъф Деди са все още пресни в съзнанието на хората. Толкова е нервен, че непрекъснато пита приятелите си дали ще бъде приет отново. Наистина отчаяно се стреми да спаси имиджа си”, казва човек от киносредите. Съмненията му се засилвали и от факта, че при всяка публикация, свързана с него, коментарите продължавали да бъдат негативни, дори нападателни.

Кристофър Аштън Къчър, който е роден на 7 февруари 1988 г., се утвърждава още в началото на кариерата си благодарение на комедийния си талант и красивата си външност. Зареждат се забавни, но доста повърхностни филми като “Пич, къде ми е колата”, “Бракувани”, “Да си остане във Вегас”, “Просто секс”, “Почти любов”. По-късно обаче актьорът доказа, че не са му чужди и далеч по-сложни и предизвикателни роли като тази на Стив Джобс в едноименния биографичен филм.

Освен като актьор Къчър се изявява и като продуцент, както и като успешен инвеститор в технологични стартъпи. Неслучайно по повод на изпадането му в немилост потребител на социалните мрежи написа, че той има толкова много пари, че би могъл спокойно да зареже киното и пак да живее царски до края на дните си.

Младостта му е доста бурна. В гимназията заедно с братовчед си опитват да крадат пари от училището си, но са арестувани и осъдени на 3 г. пробация и 180 часа общественополезен труд. По-късно Аштън признава, че този инцидент го е вкарал в правия път. В университета записва биоинженерство с надеждата да открие лек за тежкоболния си от сърце брат. Дори имал идея да се самоубие, за да използват сърцето му за трансплантация, но близките предотвратяват намеренията му, а за брата се намира донор, загинал при катастрофа.

Докато е студент, е изгонен от общежитието, защото е прекалено див. Признава, че често пъти се будел сутрин и не помнел какво е правил предната нощ. Опитват да го привлекат за кариера на модел и наистина се снима в няколко реклами, но заминава за Лос Анджелис, за да сбъдне мечтата си да играе в голямото кино. След време казва, че никога в живота си не е разчитал само на една кариера, а винаги е държал да има план Б. Така наред със стартъпите, инвестира и в ресторанти.

През 2001 г. тогавашната приятелка на Къчър - Ашли Елерин, е убита. Благодарение на показанията, които той дава, убиецът ѝ е заловен и осъден на смърт. Преди да свърже живота си с Мила Кунис, с която са приятели от ранна младост, красавецът е бил

женен в продължение

на 8 години за Деми Мур,

която е 16 години по-възрастна. Разводът е по нейна инициатива заради “непримирими различия”. Твърди се, че тя не можела да понася изневерите му.

Перфектният брак настъпва с идването на Мила в живота му, появяват се и две деца - момиче и момче, родени през 2014 и 2016 г. Преди време двойката предизвика бурна обществена дискусия в интернет, споделяйки, че не се къпят всеки ден със сапун, за да пазят естествените мазнини на кожата, а децата си вкарват под душа, “само когато са видимо мръсни”.

