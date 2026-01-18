Господ дал на Николина Чакърдъкова три шанса да живее, сега цени всеки миг

Еврото за мен е като нова обувка - прави мазоли, но знаеш, че си хубава с нея, обяснява Славея на Пирин

В самото начало на кариерата ѝ публиката я разпознава като “жената с калпака”, тъй като фамилията ѝ е трудно запомняща се. Днес, 40 години след началото в Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци, където постъпва само на 16, Николина Чакардъкова вече е наричана с обич Славея на Пирин.

Тя се превръща в най-успешния музикален експорт на Гоце Делчев и в артиста, обединил хармонично фолклора и шоубизнеса, без обаче да прави компромис с народната песен. А в личен план тя е и истински боец, надвил смъртта три пъти и осъзнал кое е най-голямото богатство - здравето.

Шоуто, което подготвя на 7 февруари в “Арена 8888” в София, ще е най-мащабната ѝ продукция досега като техника и организация и Николина го очаква с нетърпение.

“След като три пъти Господ ми даде шанса да живея и след преодоляване на рака мога да кажа, че ценностната ми система се пренареди. Сега ценя всеки миг и съм много щастлива, че давам на хората щастие с песните си. А

концертът ми ще е много различен - сцената ще е в центъра,

а около нея ще има още четири помощни. Участват и много танцьори, музиканти, вокалисти. Надявам се да е празник за хората, затова живея”, казва с усмивка певицата.

На сцената с нея само за една песен ще се качи дъщеря ѝ Мария, която ще има самостоятелен концерт догодина в зала 1 на НДК. Николина Чакърдъкова на сцената с дъщеря си Мария Снимка: Архив

“Вече тръгваме всяка по своя път, концертът на 7 февруари си е мой личен такъв”, казва Чакърдъкова.

Сравняват 56-годишната певица с Лили Иванова - и двете са от малкото, които пълнят двете най-големи зали у нас в няколко поредни дни. “Това е голям комплимент за мен. Аз съм се учила от тази велика певица. Още преди 25 години не просто я слушах с отворена уста, а се възхищавах на начина, по който тя изразява и изживява всяка дума, която изпява. Така се научих и аз и приспособих нейния начин към моя. Защото песента не е само текст и музика, а най-вече изпълнителят ѝ дава живот и с нея разказва истории. И не само това - с песните си ние лекуваме хората”, казва Чакърдъкова.

И е вярно - нейни почитатели постоянно ѝ пишат, че са се отървали от всякакви болежки, след като слушали на албумите ѝ.

“Аз самата, когато имаме спектакъл, усещам тази силна енергия. Вибрирам, изживявам всеки концерт. Тогава дори не ми прави впечатление дали мога да се изложа, като падна например”, смее се певицата. Защото се сеща точно за няколко такива гафа през годините.

“Имах едно падане в Пирдоп. Не знаех, че подът е хлъзгав, и като играех хоро, се пльоснах. Не стига, че паднах, ами повлякох и трима от танцьорите,

после станах, продължих и се посмях”, разказва народната певица.

Друг път излязла на сцената с два различни цървула, единият дори бил по-голям от другия. Добре, че била с дълга рокля, та не се забелязвало. “Имаше и друго - веднъж пък, като вдигнах крак, изхвърча обувката в публиката. Е, взех си я. Но всичко това е бял кахър”, маха с ръка тя. Публиката приела с усмивка тези малки инциденти.

Зад гърба ѝ е и пробата да се включи в политиката. “Опитах се да дам своя принос към партията на Георги Първанов - АБВ, с ясната мисъл, че освен за себе си мога да работя и за обществото, защото съм научена да давам. Но тогава не успяхме и повече няма да участвам в политиката”, споделя тя.

Но като всеки българин в момента теми като еврото я вълнуват. Признава, че изпитва странно усещане от въвеждането му. “Сравнявам го с нови обувки, които хем ги искаш, хем ти правят страшни пришки, мазоли, но знаеш, че с тях си хубава. Старата обувка, колкото и да е остаряла, е удобна, практична, тя е част от теб. Сърцето ми тъгува за левчето, защото съм свикнала с него, макар да знам, че посоката сигурно е тази, която сме взели”, обяснява певицата.

Освен музиката я зарежда семейната хармония у дома. Мъжът на Николина е ресторантьор по професия, гордеят се с децата си. Дъщеря ѝ Мария вече я е наследила в пеенето, а синът Васко се занимава с бизнес. От знаменитата си майка и двамата са взели работохолизма и находчивостта, а всичките ѝ пет внучета също като нея пеят и танцуват. Внучетата са най-голямата радост на изпълнителката. На снимката е с две от тях. Снимка: Архив

“Още са малки и не се знае какво ще изберат в този живот. Засега аз съм супермен баба. Неведнъж са ме викали да им разрешавам спорове.

Баба е супермен, като дойде, ще видиш

как ще ти се скара - тя е строга, но справедлива, казват те”, смее се певицата.

Фамилията живее в четириетажна къща в Гоце Делчев, а Николина се грижи за чистотата и уюта във всяка от 12-те стаи. Шегува се, че ако не била се забъркала с професионално с музиката, щяла да стане градинарка. Първото нещо, което прави, като се прибере у дома, е да окоси тревата в градината. Ритуалът ѝ действа успокояващо и го пази само за себе си.

Манията по чистота на певицата стига дотам, че ако завърти метла пред собствения си гараж, премита и пред тези на съседите. Категорична е, че не би преместила постоянния си адрес в София за нищо на света, защото мирогледът на хората от малкия град тиктака по-позитивно. Като се срещнат на главната улица, си казват “Добър ден”, дори да не се познават, а динамиката и стресът на столицата предполагат само ръгане с лакти и намръщени физиономии.

“Пътувам из цяла България и отсъствам ли по-дълго, усещам, че ставам лош човек. Винаги бързам да си дойда, за да си върна усмивката и човещината”, признава великолепната Николина Чакърдъкова.