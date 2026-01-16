ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Корнелия Нинова танцува с младеж

Нинова танцува с Наско. Снимка: Фейсбук/Корнелия Нинова

Бившият лидер на БСП Корнелия Нинова иизвъртя танц с 23-годишен активист от ръководството на "Непокорна България". Това е Атанас Щилянов, а танцът в офиса на усмипнатата Нинова е по повод рождения му ден. 

"Днес заедно празнуваме рождените си дни с най- младия член на ръководството на "Непокорна България". Наско е на 23, студент по европеистика в университета " Зюйд". Да е здрав, смел и щастлив!", пише Нинова.

Нинова танцува с Наско. Снимка: Фейсбук/Корнелия Нинова

Днес заедно празнуваме рождените си дни с най- младия член на ръководството на "Непокорна България". Наско е на 23, студент по европеистика в университета " Зюйд". Да е здрав, смел и щастлив!

Публикувахте от Корнелия Нинова в Петък, 16 януари 2026 г.

