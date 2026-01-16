Министър Бачев с равносметка: Справихме се достойно в сложна политическа и икономическа обстановка

Министърът на културата в оставка Мариан Бачев направи равностметка на свършеното през последната година. Той отчете напредък по ключови приоритети въпреки сложната политическа и финансова обстановка. Ето какво пише Бачев във фейсбук:

"Започнахме в доста сложна обстановка – неразплатени задължения към културните институти, пропуснати срокове за организацията на домакинството на Комитета за световното наследство към ЮНЕСКО, забавени с години конкурси за директори на културни институти с изтекъл мандат.

Е, мисля, че в тези условия се справихме достойно – България успешно председателства сесията на Комитета за световното наследство, макар и в Париж. Несебър не само не бе „изваден" от списъка на ЮНЕСКО, каквито внушения заливаха общественото пространство, но и стъпка по стъпка изпълняваме всички поети ангажименти, за да затвърдим и гарантираме статута му.

Разплатихме старите задължения на културните институти.

Проведохме конкурси за директори на 36 държавни културни института с изтекли мандати – при някои от години, за да се гарантира стабилността им и тяхното предвидимо развитие.

За първи път от 26 години изготвихме Националния културен календар – също с цел предвидимост в организацията на националнозначимите събития. А през настоящата 2026 ще отбележим някои знаменити годишнини в новата българска история.

Също за първи път може би най-престижният световен конкурс за млади оперни таланти „Опералия", се проведе в България, и за първи път бе позволено на национална институция – Министерството на културата, да връчи своя награда на конкурса.

Годината, разбира се, не може да бъде обобщена само с постижения. Много добре съзнавам и колко проблеми остават нерешени в областта на управлението на културата. По някои тях сме доста напреднали, други вероятно ще могат да бъдат решени при следващо редовно правителство. Но откровено трябва да заявя, че не пренебрегнахме нито едно сериозно предизвикателство – отговорно, и според силите, се ангажирахме с всичко, което е важно за съхранението и развитието на българската култура. И докато имам възможност - независимо от каква позиция – ще продължавам да го правя!"