Нети сподели емоционален момент от срещата с биологичната си майка (Видео)

На 2 август 1987, когато бях на 12, почина моят баща – татко Джиджи-Георги, човекът, който ме отгледа, обичаше и възпита. Аз съм отгледана от Светла и Георги – моите първи родители, така започва разказа си певицата Нети.

На същата дата, години по-късно, се случи нещо, което съдбата може да подреди само по свой начин – за първи път се срещнах на живо с жената, която ме е родила. С моята майка Джиджи- Джилда, допълва тя във фейсбук.

Миг, в който времето спря.Миг, в който болка, загуба, прошка, любов и живот се срещнаха в едно.

Емоция, която не може да се облече в думи, завършва тя.

Едва преди години Нети разбира, че е осиновена, а малко след това успява да открие биологичните си родители - неин баща е актьорът Петьо Кръстев, а майка ѝ - Джилда Първанова.