Почина президентът на "Фиорентина"

Нети сподели емоционален момент от срещата с биологичната си майка (Видео)

Нети и Джилда КАДЪР: Фейсбук/Neti Dobreva

 

На 2 август 1987, когато бях на 12, почина моят баща – татко Джиджи-Георги, човекът, който ме отгледа, обичаше и възпита. Аз съм отгледана от Светла и Георги – моите първи родители, така започва разказа си певицата Нети.                   

На същата дата, години по-късно, се случи нещо, което съдбата може да подреди само по свой начин – за първи път се срещнах на живо с жената, която ме е родила. С моята майка Джиджи- Джилда, допълва тя във фейсбук.                       

Миг, в който времето спря.Миг, в който болка, загуба, прошка, любов и живот се срещнаха в едно.
Емоция, която не може да се облече в думи, завършва тя.                                                                                            

Едва преди  години Нети разбира, че е осиновена, а малко след това успява да открие биологичните си родители - неин баща е актьорът Петьо Кръстев, а майка ѝ - Джилда Първанова.

                                                                                                                                                                                      

Нети и Джилда КАДЪР: Фейсбук/Neti Dobreva

