Резултати от полиграф са представени по делото срещу Тимъти Бъсфилд

Адвокатите на американския актьор Тимъти Бъсфилд, носител на награда „Еми", заявиха в съда в петък, че той трябва да бъде освободен, докато чака резултата от обвиненията за сексуално малтретиране на деца, защото независимо разследване опровергава твърденията на прокуратурата, родителите на неговите обвинители са правили измами в миналото, а той е преминал тест с полиграф, пише Асошиейтед прес.

Бъсфилд беше задържан без право на освобождаване под гаранция при първото си явяване в съда в сряда, за да отговоря на обвиненията, че е докосвал неподходящо непълнолетно лице на снимачната площадка на телевизионен сериал, който е режисирал в Ню Мексико.

Съдия ще реши във вторник дали Бъсфилд ще остане в затвора.

Полицията в Албъкърки издаде заповед за ареста му миналата седмица по две обвинения за сексуален контакт с непълнолетен и едно обвинение за малтретиране на дете. В жалбата се твърди, че деянията са извършени на снимачната площадка на сериала The Cleaning Lady („Чистачката"), който е заснет в града.

Във видео, споделено преди да се предаде, актьорът нарече обвиненията лъжи. Бъсфилд, който е женен за актрисата Мелиса Гилбърт, е известен с участията си в „Западното крило", „Поле на мечтите" и Thirtysomething.

Според жалбата, дете е съобщило, че Бъсфилд го е докосвал по интимни места през дрехите му, когато е било на 7 и на 8 години. Близнакът на момчето е казал на властите, че също е бил докосван от Бъсфилд, но не е уточнил къде. Той е пояснил, че навремето не е споделил това, защото не е искал да си навлече неприятности.

Адвокатите на Бъсфилд казаха, че обвиненията срещу него са се появили, след като момчетата са загубили ролите си в телевизионния сериал, което е създало финансов мотив и мотив за отмъщение. В документите подробно се описва това, което според адвокатите са предишни измами от страна на бащата и майката на близнаците.

Адвокатите цитираха разследване на „Уорнър брос" по обвиненията, което прокурорите не са включили в жалбата. То е установило, че обвиненията са неоснователни. Независими свидетели подкрепиха заключенията на доклада, се посочва в съдебните документи.

Бъсфилд също така е преминал теста с полиграф в съответствие с останалата представена информация, заявиха адвокатите му, пише БТА.

Правни експерти поясняват, че Ню Мексико е сред малкото щати, които допускат доказателства от полиграф в наказателни дела, но съдията има последната дума дали те могат да бъдат използвани.