„Сантиментална стойност“ и „Сират“ триумфираха на ...

„Сантиментална стойност“ и „Сират“ триумфираха на Европейските филмови награди

Стелан Скарсгард и Ренате Рейнсве позират със статуетките си от церемонията. СНИМКА: РОЙТЕРС

„Сантиментална стойност“ и „Сират“ триумфираха на 38-ите Европейския филмови награди.

Те бяха раздадени тази вечер в Берлин на 4-часова церемония, в която 88 номинации се състезаваха в 22 категории.

„Сантиментална стойност“ стана филм на годината. Той получи също така наградите за режисьор (Йоаким Триер), актьор (Стелан Скарсгард), актриса (Ренате Рейнсве), сценарий (Ескил Фогт и Йоахим Триер) и оригинална музика (Ханя Рани).

„Сират“ на испанския режисьор Оливер Лакс спечели наградите за оператор, монтаж, сценография, звук и кастинг режисьор, съобщи БТА.

