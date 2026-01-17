„Сантиментална стойност“ и „Сират“ триумфираха на Европейските филмови награди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Сантиментална стойност“ и „Сират“ триумфираха на 38-ите Европейския филмови награди.

Те бяха раздадени тази вечер в Берлин на 4-часова церемония, в която 88 номинации се състезаваха в 22 категории.

„Сантиментална стойност“ стана филм на годината. Той получи също така наградите за режисьор (Йоаким Триер), актьор (Стелан Скарсгард), актриса (Ренате Рейнсве), сценарий (Ескил Фогт и Йоахим Триер) и оригинална музика (Ханя Рани).

„Сират“ на испанския режисьор Оливер Лакс спечели наградите за оператор, монтаж, сценография, звук и кастинг режисьор, съобщи БТА.