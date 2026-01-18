ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Екатерина Михайлова: Скенери за гласуване, които н...

Времето София -1° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22112182 www.24chasa.bg

Принцеса Юджини е прекъснала всякакъв контакт с баща си заради скандала „Епстийн“

4484
Беатрис и Юджини КАДЪР: Екс/@ARamblingRoyal

Принцеса Юджини е прекъснала напълно отношенията си с баща си,  бившият принц Андрю, след нови разкрития, свързани със скандала около Джефри Епстийн, съобщава Mail on Sunday.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, който през октомври беше лишен от кралските си титли заради връзките си с осъдения за сексуални престъпления финансист, е „съсипан" от отчуждението от по-малката си дъщеря. Според източници, дистанцията между баща и дъщеря е настъпила след месеци на допълнителни компрометиращи разкрития през миналата година относно отношенията му с Епстийн.

По информация на изданието, 35-годишната Юджини отказва да общува с баща си и не го е посетила по време на коледните празници. Принцесата, която е съосновател на организацията The Anti-Slavery Collective, бореща се срещу трафика на хора, гледала с крайно неодобрение на отказа на Андрю да се извини на жертвите на Епстийн.

Източник, цитиран от Mail on Sunday, сравнява ситуацията с добре познатия семеен конфликт при семейство Бекъм: „Няма абсолютно никакъв контакт. Това е на нивото на Бруклин Бекъм – тя напълно го е отрязала."

За разлика от нея, по-голямата сестра, принцеса Беатрис, подхождала по-предпазливо, като се опитвала едновременно да поддържа връзка с баща си и да съхрани репутацията си в кралското семейство. Миналия месец Беатрис е поканила принц Андрю на кръщенето на 11-месечната си дъщеря Атена в Лондон. Той не е присъствал на празненството, проведено след церемонията в местен пъб.

Не е ясно дали Юджини е разговаряла с баща си по време на самото тържество.

Беатрис и Юджини КАДЪР: Екс/@ARamblingRoyal

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)